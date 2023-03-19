Як викурити 10 цигарок: вчені пояснили, чому самотність вбиває наше життя

Відсутність партнера та близьких друзів дуже негативно впливає на життя людини. Відчуття порожнечі, непотрібності та самотності призводять до різних захворювань та скорочує життя.

Найдовше дослідження

Дослідження вчених проводилося дуже довго – протягом 85 років. Дослідники вивчали причини фізичного та психічного благополуччя пацієнтів.

У 1938 році для експерименту запросили 724 студентів другого курсу Гарвардського коледжу, а також молодих хлопців та дівчат із Бостона. Спостереження за всіма добровольцями тривало багато років - від юності до глибокої старості.

Вчених цікавило, чому деякі люди навіть у 80 років відчувають себе здоровими та щасливими, а деякі вже у 60 років почуваються глибокими старими. Загалом до експерименту залучили кілька тисяч добровольців, зокрема 1300 дітей та онуків перших учасників.

Що вдалося з'ясувати вченим

У межах дослідження вчені відстежували протягом життя всіх учасників із першого покоління - від підліткового віку до глибокої старості. Коли добровольцям виповнилося 80 років, у вчених були всі дані про їхнє психічне та фізичне здоров'я.

І проаналізувавши всі дані, вони дійшли висновку, що ні рівень холестерину, ні кров'яний тиск немає настільки величезного значення, як задоволеність стосунками, особливо шлюбом. Саме цей фактор був провісником щасливого та здорового життя.

"Спочатку ми не повірили: як якість стосунків може підвищити або знизити ймовірність того, що ви захворієте на ішемічну хворобу серця, діабет 2-го типу чи артрит? Може це випадковість. Потім інші дослідні групи почали знаходити те саме", - розповів директор Гарвардського. дослідження Роберт Волдингер.

На отримання результатів у вчених пішло близько 10 років і зараз вони впевнені, що міжособистісні зв'язки та якість цих зв'язків дуже впливають на здоров'я, а також на щастя.

"Якщо ви самотні та відчуваєте стрес і самотність, це частина того, що руйнує ваше здоров'я. Ось чому ми вважаємо, що самота така ж небезпечна для здоров'я, як викурювання пів пачки цигарок на день або ожиріння", - наголосив Волдингер.

Чому стосунки мають таке значення

Річ у тому, що до стресів схильні практично всі люди. Майже щодня відбувається щось, що викликає стрес і тіло переходить у режим боротьби чи бігу. Коли це відбувається, частішає серцебиття, підвищується кров'яний тиск, людина потіє і це нормально, тому що тіло готується до зустрічі із труднощами.

Коли проблему усунуто, то людина хоче, щоб тіло знову повернулося до рівноваги.

"Наприклад, якщо протягом дня у мене відбувається щось сумне, і я розмірковую про це, я йду додому і розмовляю з дружиною або другом, і ця людина вміє слухати, я буквально відчуваю, як моє тіло заспокоюється і розслаблюється. Але якщо у вас немає таких людей, а у багатьох немає таких людей, то тіло залишається в стані низького рівня боротьби, а значить у нього вищий рівень циркулюючих гормонів стресу і вищий рівень запалення. І ці речі здатні поступово зношувати багато систем організму", - пояснив вчений.

Також він додав, що окрім близьких та довірчих стосунків, у житті кожної людини має бути ще кілька значущих чинників. Наприклад, робота, яка приносить задоволення, оскільки робота, яка не до вподоби, теж призводить до хвороб.

А от багатство не підвищує добробут. За даними вчених, як тільки рівень доходу доходить до стелі задоволення основних та базових потреб, рівень щастя від грошей починає гальмуватися.

Так само діють і досягнення – ні звання професора в Гарварді, ні здобуття Нобелівської премії – не роблять людину щасливішою. Робота, яка приносить досягнення, важливіша і робить нас щасливими.

"У нашому дослідженні ми бачимо, що всім потрібні хоча б одні міцні стосунки, хтось, на кого, на їхню думку, вони можуть розраховувати у скрутну хвилину", - резюмував Волдингер.