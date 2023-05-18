Что нужно изменить в своей жизни для получения счастья: всего 10 пунктов

Меняйте все постепенно

По словам психологов, для достижения счастья не нужно менять все сразу и кардинально - мгновенные позитивные перемены возможны только в кино.

Стоит двигаться небольшими, но уверенными шагами. Пробовать разные подходы, определять, что именно вам мешает и что вас огорчает.

1. Откажитесь от критики в свой адрес и научитесь себя прощать

Если постоянно ругать себя, критиковать за промахи и ошибки - то жизнь однозначно мила не будет.

И в самом худшем случае самоедство сделает ее просто невыносимой. Научитесь себя благодарить, поощрять, хвалить, прощать за ошибки.

2. Не сравнивайте себя с другими и собой прежним

Ваш опыт и те условия, в которых вы находитесь сейчас или находились ранее - существенно отличаются от того, что есть у других. Даже в очень похожих ситуациях вы имеете право принимать другие решения.

То, что вам удавалось ранее, не станет доступным сейчас и наоборот - вы сейчас сможете добиться того, что ранее не получалось. А причина проста - вы находитесь в другой точке жизни.

3. Замечайте все свои успехи, даже самые маленькие

В жизни каждого человека есть не только неприятности, хлопоты и сложные задачи, а и небольшие достижения, успехи, маленькие победы. Старайтесь сосредоточиться не на проблемах, а на способах их решения.

И если вы начнете хотя бы тихонько себя благодарить и подмечать достижения - жить будет значительно проще.

4. Стройте планы на будущее

Жизнь сама по себе - очень рискованное занятие и почти всегда есть вероятность того, что что-то пойдет не так. Поэтому живите сейчас и не откладывайте принятие решений до последнего.

Если с этим постоянно затягивать, то вина, скука, тревога и другие негативные эмоции и будут сопровождать вас постоянно и сделают жизнь в разы сложнее.

5. Отдыхайте чаще на природе

Старайтесь найти время для отдыха на природе - пусть это будет парк на выходных, сквер по дороге на работу или дача.

Там вы сможете немного расслабиться и отдохнуть. А восстановление организма происходит тогда, когда вы успокаиваетесь и у вас есть полноценный отдых.

6. Проводите время с теми, с кем хочется

Это не обязательно должны быть ваши родные или близкие. Общение способно творить чудеса, поэтому не отказывайте себе в таких приятных вещах.

Достаточно того, чтобы вас хотели видеть, понимали, принимали и поддерживали.

7. Делайте то, что вам нравится пару раз в неделю

Не доводите себя до состояния "загнанной лошади". Нельзя постоянно находится в состоянии "я должен" и следовать только всем установленным правилам - у вас не останется сил и времени на свои дела. А значит и не будет энергии и радости. Поэтому выделяйте 2-3 вечера в неделю, чтобы делать то, что вам нравится.

8. Найдите активность для своего здоровья

Чрезмерные интенсивные тренировки в зале, пробежки - подходят далеко не всем. И физическая перегрузка также вредна, как и полное отсутствие активности.

Подберите то, что вам не только добавит здоровья, но и принесет удовольствие - танцы, плавание, гимнастика, шейпинг.

9. Сократите количество алкоголя

Постарайтесь сократить количество плохих привычек или хотя бы снизить. Они не только портят ваше здоровье, но и нарушают сон.

А кроме всего прочего, алкоголь подталкивает на поступки, о которых вы потом жалеете или переживаете.

10. Не пускайте состояние здоровья на самотек

Ресурсы человеческого организма не безграничны. А многие заболевания сами по себе не проходят, они тихо поедают ваш организм.

Поэтому не забывайте контролировать состояние своего организма, проходить осмотр у врачей и вовремя проходите лечение.