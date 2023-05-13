Що потрібно посадити у другій половині травні, щоб мати багатий врожай: список для дачників

Останній місяць весни є найбільш сприятливим для садово-городніх робіт. Досвідчені господарі та господині знають, що для гарного врожаю потрібно висаджувати насіння в певні періоди місяця.
Що обов'язково посадити в травні - дивіться нижче в матеріалі Styler.
У травні доцільно починати вирощувати:
Ці рослини добре реагують на перепади погоди та не вимагають особливого догляду. Проте не переносять холоду, тому стежте за стабільністю температурного режиму.
У травні можна вирощувати моркву, ріпу, капусту, огірки, картопля, часник, редис і кукурудзу. Другу половину травня можна розподілити на висаджування баклажанів, помідорів і перцю.
Якщо температура досягла 20 градусів тепла можна зайнятися висаджуванням пастернаку, петрушки, ріпи та моркви, а також бобів і гороху.
Крім того, гарно приживуться у травні й представники сімейства гарбузових: диня, кавун і гарбуз.
А з ягід можна висаджувати кущі малини та полуниці.
У другій половині місяця можна також зайнятися висадкою фіалок, незабудок, рудбекію, гесперісу. Проте цвісти ці рослини будуть лише в наступному році.
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