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Що потрібно посадити у другій половині травні, щоб мати багатий врожай: список для дачників

Що потрібно садити у травні (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Останній місяць весни є найбільш сприятливим для садово-городніх робіт. Досвідчені господарі та господині знають, що для гарного врожаю потрібно висаджувати насіння в певні періоди місяця.

Що обов'язково посадити в травні - дивіться нижче в матеріалі Styler.

Яку зелень можна посадити

У травні доцільно починати вирощувати:

  • Петрушку
  • Базилік
  • Чебрець
  • Кріп
  • Шавлію
  • Цикорій

Ці рослини добре реагують на перепади погоди та не вимагають особливого догляду. Проте не переносять холоду, тому стежте за стабільністю температурного режиму.

А що по овочах та ягодах?

У травні можна вирощувати моркву, ріпу, капусту, огірки, картопля, часник, редис і кукурудзу. Другу половину травня можна розподілити на висаджування баклажанів, помідорів і перцю.

Якщо температура досягла 20 градусів тепла можна зайнятися висаджуванням пастернаку, петрушки, ріпи та моркви, а також бобів і гороху.

Крім того, гарно приживуться у травні й представники сімейства гарбузових: диня, кавун і гарбуз.

А з ягід можна висаджувати кущі малини та полуниці.

Які квіти потрібно садити у травні

  • Айстри - дуже витривалі та легко переносять посушливий клімат.
  • Настурція - проростає 14 днів і любить тепло.
  • Чорнобривці - прекрасно пристосовуються як до посушливого клімату, так і вологого.
  • Ромашка - дуже любить сонце та тепло.

У другій половині місяця можна також зайнятися висадкою фіалок, незабудок, рудбекію, гесперісу. Проте цвісти ці рослини будуть лише в наступному році.

Раніше ми розповідали, що посадити поряд із картоплею, щоб відлякати колорадського жука.

Чим також, чим можна замінити традиційні чорнобривці на ділянці.

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