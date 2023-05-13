Что нужно посадить во второй половине мая, чтобы иметь богатый урожай: список для дачников

Последний месяц весны наиболее благоприятный для садово-огородных работ. Опытные хозяева и хозяйки знают, что для хорошего урожая нужно высаживать семена в определенные периоды месяца.
Что обязательно посадить в мае - смотрите ниже в материале Styler.
В мае целесообразно начинать выращивать:
Эти растения хорошо реагируют на перепады погоды и не требуют особого ухода. Однако не переносят холод, поэтому следите за стабильностью температурного режима.
В мае можно выращивать морковь, репу, капусту, огурцы, картофель, чеснок, редис и кукурузу. Вторую половину мая можно распределить на высадку баклажанов, помидоров и перца.
Если температура достигла 20 градусов тепла, можно заняться высадкой пастернака, петрушки, репы и моркови, а также бобов и гороха.
Кроме того, хорошо приживутся в мае и представители семейства тыквенных: дыня, арбуз и тыква.
А из ягод можно высаживать кусты малины и клубники.
Во второй половине месяца можно также заняться высадкой фиалок, незабудок, рудбекии, гесперисса. Однако цвести эти растения будут только в следующем году.
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