Ось що можна посадити замість чорнобривців: 5 красивих альтернатив

Чорнобривці - красиві та невибагливі квіти. Часто їх садять в саду для відлякування різноманітних комах і шкідників. Однак, такі квіти можна легко замінити іншими.

Про це повідомили у Telegram -каналі "Дача. Сад і город".

Для чого садять чорнобривці

Часто чорнобривці використовуються в декоративних цілях. Ці рослини садять для того, щоб замінити ними культури, які рано відцвітають і втрачають декоративність.

Крім того, чорнобривці оздоровлять ґрунт, знищать не лише городніх шкідників, а й збудників грибних хвороб.

Квіти чорнобривців містять вітаміни С, Е, D, тому в Грузії їх використовують як пряність в тушкованих м'ясних або рибних стравах.

Чим замінити

Замість чорнобривців на клумбі, в саду або на городі можна посадити такі квіти:

Піретрум;

Календула;

Пижмо;

Петунію;

Лаванду.

Що не можна садити поруч з чорнобривцями

Часто люди садять чорнобривці поруч овочевими грядками, щоб відлякувати шкідників. Зокрема, своєрідний аромат квітів містить фітонциди, які захищають себе і рослини від комах.

Якщо посадити чорнобривці поряд з капустою, то вони вбережуть її від капусниці. Однак на хороший урожай капусти при такому сусідстві розраховувати не варто. Річ у тім, що речовини, які виділяються цими квітами, будуть пригнічувати розвиток капусти.

Також такі квіти не можна садити біля редьки, редиски, гороху, квасолі і сої.