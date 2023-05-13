Що потрібно посадити у другій половині травні, щоб мати багатий врожай: список для дачників

Останній місяць весни є найбільш сприятливим для садово-городніх робіт. Досвідчені господарі та господині знають, що для гарного врожаю потрібно висаджувати насіння в певні періоди місяця.

Що обов'язково посадити в травні - дивіться нижче в матеріалі Styler.

Яку зелень можна посадити

У травні доцільно починати вирощувати:

Петрушку

Базилік

Чебрець

Кріп

Шавлію

Цикорій

Ці рослини добре реагують на перепади погоди та не вимагають особливого догляду. Проте не переносять холоду, тому стежте за стабільністю температурного режиму.

А що по овочах та ягодах?

У травні можна вирощувати моркву, ріпу, капусту, огірки, картопля, часник, редис і кукурудзу. Другу половину травня можна розподілити на висаджування баклажанів, помідорів і перцю.

Якщо температура досягла 20 градусів тепла можна зайнятися висаджуванням пастернаку, петрушки, ріпи та моркви, а також бобів і гороху.

Крім того, гарно приживуться у травні й представники сімейства гарбузових: диня, кавун і гарбуз.

А з ягід можна висаджувати кущі малини та полуниці.

Які квіти потрібно садити у травні

Айстри - дуже витривалі та легко переносять посушливий клімат.

Настурція - проростає 14 днів і любить тепло.

Чорнобривці - прекрасно пристосовуються як до посушливого клімату, так і вологого.

Ромашка - дуже любить сонце та тепло.

У другій половині місяця можна також зайнятися висадкою фіалок, незабудок, рудбекію, гесперісу. Проте цвісти ці рослини будуть лише в наступному році.