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Что нужно посадить во второй половине мая, чтобы иметь богатый урожай: список для дачников

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Украина, Суббота 13 мая 2023 16:37
Что нужно посадить во второй половине мая, чтобы иметь богатый урожай: список для дачников Что нужно сажать в мае (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Последний месяц весны наиболее благоприятный для садово-огородных работ. Опытные хозяева и хозяйки знают, что для хорошего урожая нужно высаживать семена в определенные периоды месяца.

Что обязательно посадить в мае - смотрите ниже в материале Styler.

Какую зелень можно посадить

В мае целесообразно начинать выращивать:

  • Петрушку
  • Базилик
  • Тимьян
  • Укроп
  • Шалфей
  • Цикорий

Эти растения хорошо реагируют на перепады погоды и не требуют особого ухода. Однако не переносят холод, поэтому следите за стабильностью температурного режима.

А что по овощам и ягодам?

В мае можно выращивать морковь, репу, капусту, огурцы, картофель, чеснок, редис и кукурузу. Вторую половину мая можно распределить на высадку баклажанов, помидоров и перца.

Если температура достигла 20 градусов тепла, можно заняться высадкой пастернака, петрушки, репы и моркови, а также бобов и гороха.

Кроме того, хорошо приживутся в мае и представители семейства тыквенных: дыня, арбуз и тыква.

А из ягод можно высаживать кусты малины и клубники.

Какие цветы нужно сажать в мае

  • Астры - очень выносливые и легко переносят засушливый климат.
  • Настурция - прорастает 14 дней и любит тепло.
  • Бархатцы - прекрасно приспосабливаются как к засушливому климату, так и влажному.
  • Ромашка - очень любит солнце и тепло.

Во второй половине месяца можно также заняться высадкой фиалок, незабудок, рудбекии, гесперисса. Однако цвести эти растения будут только в следующем году.

Раньше мы рассказывали, что посадить рядом с картофелем, чтобы отпугнуть колорадского жука.

Чем также, чем можно заменить традиционные бархатцы на участке.

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