Що посадити поряд із картоплею, щоб відлякати колорадських жуків: найкращі "сусіди"

Що посадити

Для росту картоплі необхідно багато поживних речовин які вона бере з ґрунту. Тому біля неї варто садити рослини, яким не потрібно багато елементів для росту.

У міжряддях картоплі найкраще посадити такі культури:

Пижма - все через яскравий запах, який відлякує шкідників. Вона невибаглива у догляді, тому особливих зусиль вона від вас не вимагатиме;

Хрін знизить ймовірність розвитку захворювань картоплі;

Кущова квасоля - наситить ґрунт киснем, який любить картопля. Також захищатиме від колорадського жука;

Кукурудза - покращує смак картоплі. Її краще посіяти зліва чи справа по краю картопляної ділянки, щоб вона не створювала тіні;

Цибуля і часник виділяють фітоніциди, які відлякують шкідників, а також знижують ризик ураження картоплі фітофторозом.

Також чудово відлякують колорадських жуків чорнобривці, настурція та календула.

Які овочі не можна садити разом

Моркву і зелень

Важливо пам'ятати, що морква дуже погано приживається поруч з кропом, петрушкою та листовою гірчицею. Зелень витягує вологу і поживні речовини з ґрунту.

Помідори і капуста

Таким рослинам потрібні однакові поживні речовини з ґрунту, і у великій кількості. Якщо на всіх не вистачатиме, то вони починають голодувати.

Солодкий перець і бобові

Перець і бобові культури мають спільне грибкове захворювання - антракноз. Якщо грибок з'явиться на одній з цих культур, то швидко заразить сусідню.