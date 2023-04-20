Що посадити поряд із картоплею, щоб відлякати колорадських жуків: найкращі "сусіди"

Зазвичай картоплю садять у кілька рядів, між якими залишають вільний простір. У міжрядді потрібно посадити правильні культури, які допоможуть відлякувати колорадських жуків.
Як ефективно боротись з жуками - читайте на Styler нижче.
Для росту картоплі необхідно багато поживних речовин які вона бере з ґрунту. Тому біля неї варто садити рослини, яким не потрібно багато елементів для росту.
У міжряддях картоплі найкраще посадити такі культури:
Також чудово відлякують колорадських жуків чорнобривці, настурція та календула.
Моркву і зелень
Важливо пам'ятати, що морква дуже погано приживається поруч з кропом, петрушкою та листовою гірчицею. Зелень витягує вологу і поживні речовини з ґрунту.
Помідори і капуста
Таким рослинам потрібні однакові поживні речовини з ґрунту, і у великій кількості. Якщо на всіх не вистачатиме, то вони починають голодувати.
Солодкий перець і бобові
Перець і бобові культури мають спільне грибкове захворювання - антракноз. Якщо грибок з'явиться на одній з цих культур, то швидко заразить сусідню.
Раніше ми повідомляли, навіщо надрізати картоплю перед посадкою та як правильно це робити.
Також ми писали, яку картоплю обрати для посадки, щоб гарантовано отримати багатий врожай.