Что посадить рядом с картошкой, чтобы отпугнуть колорадских жуков: лучшие "соседи"

Что посадить

Для роста картофеля необходимо много питательных веществ, которые он берет из почвы. Поэтому возле нее следует сажать растения, которым не нужно много элементов для роста.

В междурядьях картофеля лучше посадить следующие культуры:

Пижма - все из-за яркого запаха, который отпугивает вредителей. Она неприхотлива в уходе, поэтому особых усилий она от вас не потребует;

Хрен снизит вероятность развития заболеваний картофеля;

Кустовая фасоль - насытить почву кислородом, который любит картофель. Также будет защищать от колорадского жука;

Кукуруза - улучшает вкус картофеля. Ее лучше посеять слева или справа по краю картофельного участка, чтобы она не создавал тени;

Лук и чеснок выделяют фитонициды, которые отпугивают вредителей, а также снижают риск поражения картофеля фитофторозом.

Также отлично отпугивают колорадских жуков бархатцы, настурция и календула.

Какие овощи нельзя сажать вместе

Морковь и зелень

Важно помнить, что морковь очень плохо приживается рядом с укропом, петрушкой и листовой горчицей. Зелень извлекает влагу и питательные вещества из почвы.

Помидоры и капуста

Таким растениям нужны одинаковые питательные вещества из почвы и в большом количестве. Если всех не будет хватать, то они начинают голодать.

Сладкий перец и бобовые

Перец и бобовые культуры имеют общее грибковое заболевание - антракноз. Если грибок появится на одной из этих культур, то быстро заразит соседнюю.