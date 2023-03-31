Яку картоплю обрати для посадки, щоб гарантовано отримати багатий врожай

Від правильного вибору посадкової картоплі багато в чому залежить ваш майбутній врожай. Сорт, розмір, кількість вічок, здоров'я бульб - ці всі фактори варто враховувати, коли готуєтеся до нового картопляного сезону.

Що треба врахувати при посадці картоплі - дізнайтеся нижче в матеріалі Styler.

Головне правило - зміна сорту

Перше і головне правило полягає в тому, що будь-який сорт картоплі (навіть якщо він себе добре зарекомендував і ви його любите) варто міняти максимум через п'ять років. Раніше можна, але пізніше - ні.

Причина цьому те, що з часом сорт вироджуватиметься і врожайність неминуче падатиме щороку.

Важливі критерії посадки

Оберіть правильний сорт. Важливо обрати саме сорт, який підійде для вашої кліматичної зони. В Україні основних три - північна, південна і "середня" смуга.

При виборі орієнтуйтеся на тип ґрунту на вашій ділянці. Є сорти, які прекрасно ростуть в суглинних ґрунтах, а є, які ідеально підходять для піщаної землі.

Якщо ви хочете отримати і "молоду" і картоплю для зберігання всю зиму, вам потрібно буде обрати кілька сортів в залежності від термінів дозрівання і лежкості коренеплодів.

Бульби мають бути чистими і здоровими. Перед посадкою добре переберіть картоплю, щоб не закласти в лунки хворі бульби.

Чим більше вічок в бульбі, тим краще для майбутнього врожаю. Такий матеріал дає більше пагонів, за рахунок чого і сама картопля краще проросте і дасть багатий урожай.

Оберіть правильний розмір бульб

Ідеально підійде посадкова бульба від 40 до 100 грамів. Дрібнішій картоплі може не вистачити поживних елементів на проростання.

Оптимальна бульба для посадки за розмірами повинна бути рівна курячому яйцю.

Крупні бульби краще розрізати перед посадкою так, щоб на кожній частині були цілі вічка, які випустять пагони.

Виявляється, що крупна картопля не поспішає випускати власне коріння, адже має певний запас живлення в "материнській" бульбі. Часто від крупної посадкової картоплі ви отримаєте дрібний врожай навіть при гарному догляді.