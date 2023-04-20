Что посадить рядом с картошкой, чтобы отпугнуть колорадских жуков: лучшие "соседи"
Обычно картошку сажают в несколько рядов, между которыми оставляют свободное пространство. В междурядье нужно посадить правильные культуры, которые помогут отпугнуть колорадских жуков.
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Что посадить
Для роста картофеля необходимо много питательных веществ, которые он берет из почвы. Поэтому возле нее следует сажать растения, которым не нужно много элементов для роста.
В междурядьях картофеля лучше посадить следующие культуры:
- Пижма - все из-за яркого запаха, который отпугивает вредителей. Она неприхотлива в уходе, поэтому особых усилий она от вас не потребует;
- Хрен снизит вероятность развития заболеваний картофеля;
- Кустовая фасоль - насытить почву кислородом, который любит картофель. Также будет защищать от колорадского жука;
- Кукуруза - улучшает вкус картофеля. Ее лучше посеять слева или справа по краю картофельного участка, чтобы она не создавал тени;
- Лук и чеснок выделяют фитонициды, которые отпугивают вредителей, а также снижают риск поражения картофеля фитофторозом.
Также отлично отпугивают колорадских жуков бархатцы, настурция и календула.
Какие овощи нельзя сажать вместе
Морковь и зелень
Важно помнить, что морковь очень плохо приживается рядом с укропом, петрушкой и листовой горчицей. Зелень извлекает влагу и питательные вещества из почвы.
Помидоры и капуста
Таким растениям нужны одинаковые питательные вещества из почвы и в большом количестве. Если всех не будет хватать, то они начинают голодать.
Сладкий перец и бобовые
Перец и бобовые культуры имеют общее грибковое заболевание - антракноз. Если грибок появится на одной из этих культур, то быстро заразит соседнюю.
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