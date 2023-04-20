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Что посадить рядом с картошкой, чтобы отпугнуть колорадских жуков: лучшие "соседи"

Новина українською →
Четверг 20 апреля 2023 17:30
Что посадить рядом с картошкой, чтобы отпугнуть колорадских жуков: лучшие "соседи" Как отпугнуть колорадских жуков от картофеля (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Обычно картошку сажают в несколько рядов, между которыми оставляют свободное пространство. В междурядье нужно посадить правильные культуры, которые помогут отпугнуть колорадских жуков.

Как эффективно бороться с жуками - читайте на Styler ниже.

Что посадить

Для роста картофеля необходимо много питательных веществ, которые он берет из почвы. Поэтому возле нее следует сажать растения, которым не нужно много элементов для роста.

В междурядьях картофеля лучше посадить следующие культуры:

  • Пижма - все из-за яркого запаха, который отпугивает вредителей. Она неприхотлива в уходе, поэтому особых усилий она от вас не потребует;
  • Хрен снизит вероятность развития заболеваний картофеля;
  • Кустовая фасоль - насытить почву кислородом, который любит картофель. Также будет защищать от колорадского жука;
  • Кукуруза - улучшает вкус картофеля. Ее лучше посеять слева или справа по краю картофельного участка, чтобы она не создавал тени;
  • Лук и чеснок выделяют фитонициды, которые отпугивают вредителей, а также снижают риск поражения картофеля фитофторозом.

Также отлично отпугивают колорадских жуков бархатцы, настурция и календула.

Какие овощи нельзя сажать вместе

Морковь и зелень

Важно помнить, что морковь очень плохо приживается рядом с укропом, петрушкой и листовой горчицей. Зелень извлекает влагу и питательные вещества из почвы.

Помидоры и капуста

Таким растениям нужны одинаковые питательные вещества из почвы и в большом количестве. Если всех не будет хватать, то они начинают голодать.

Сладкий перец и бобовые

Перец и бобовые культуры имеют общее грибковое заболевание - антракноз. Если грибок появится на одной из этих культур, то быстро заразит соседнюю.

Ранее мы сообщали, зачем надрезать картофель перед посадкой и как это правильно делать.

Также мы писали, какой картофель выбрать для посадки, чтобы гарантированно получить богатый урожай.

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