Про що попереджають павуки в будинку: найцікавіші та правдивіші прикмети

З павуками пов'язано безліч забобонів та давніх прикмет. Багато людей вважають, що павуки стають провісниками біди. А в езотериці навпаки – павуків називають провідниками у потойбічний світ, які несуть важливу інформацію та щастя.
Про що можуть попереджати павуки в будинку згідно з народними прикметами – читайте у матеріалі нижче.
Ви здивуєтеся, але зустріти павука в будинку – це добрий знак. Зазвичай вони селяться у будинках не просто так і несуть господарям будинку здоров'я, щастя та успіх у справах. Павутини, які вони плетуть у кутах, мають своє особливе значення – вони нейтралізують весь негатив, що накопичується у приміщеннях.
Павук на кухні - провісник проблем, які можуть виникнути в сім'ї. Такий павук попереджає про те, що в пару намагається вклинитися розлучник чи розлучниця.
Павук у ванній кімнаті – попередження про те, що з будинку почали витікати гроші. А ще він може попереджати, що в майбутньому доведеться витратити на щось термінове велику суму грошей.
Павук у спальні – це прикмета щаслива. Якщо ви його зустріли у спальні пари – вони будуть щасливі разом, у спальні самотньої людини – вона скоро зустріне свою половинку.
Павучок повзає у коридорі – важливе попередження. На порозі будинку може з'явитися людина, яка сильно заздрить чи плете підступи.
Побачити павука, який плете павутину – швидко загадуйте бажання. Якщо павук після поповзе нагору, бажання точно здійсниться.
Павук повзає у шафі або по одягу - до неминучих покупок
Злякалися раптової появи павука - лякаючі новини, різкі зміни
Павук сплів павутину над ліжком і повис на ній - до сварки
Павук сидить на стіні - попереду щасливі зміни
Павук застиг на одному місці надовго - до швидкого прибутку, який так само швидко піде
Павук бігає по стіні чи стелі – до фінансових збитків.
Павук спустився або впав на вас - чекайте величезних успіхів
Біжить вам назустріч – вигідне знайомство, вдалий день
Тікає від вас - дрібні неприємності
Сидить на робочому столі або поряд – підвищення, премія
Повзе по стіні – несе прибуток
Спускається на підлогу - до неприємностей, уникайте авантюр
Павук на спільній кухні - до напливу клієнтів чи вигідних контрактів
Впав на стіл - до заздрощів колег, хтось плете інтриги
Побачити павука вранці – події, про які він попереджає, будуть на руку.
Побачити павука вдень - добрий знак, якщо павук повзе назустріч. У намічених планах чекає успіх.
Побачити павука ввечері – завжди до приходу грошей
Побачити павука вночі – будьте обережні, це може попереджати про неприємності.
А ця прикмета має дуже неоднозначні тлумачення. Існує повір'я, що, вбивши павука, ви спричините дощ. І негода буде вирувати довго.
Також є прикмета, що за вбивство павука небеса вибачать щонайменше 40 гріхів.
Але найвірніша прикмета - вбивство павука притягує неприємності, оскільки ці живі істоти з магічною історією.
Якщо ви зробили це випадково, то тричі попросіть у павука вибачення – це відведе лихо.
До речі, раніше ми писали про те, навіщо з давніх часів кладуть під поріг монету.
А ще розповідали про те, чому не можна мити підлогу після гостей.