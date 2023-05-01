О чем предупреждают пауки в доме: самые интересные и правдивые приметы

С пауками связано множество суеверий и древних примет. Многие люди считают, что пауки становятся предвестниками беды. А в эзотерике наоборот - пауков называют проводниками в потусторонний мир, которые несут важную информацию и счастье.
О чем могут предупреждать пауки в доме согласно народным приметам - читайте в материале ниже.
Вы удивитесь, но встретить паука в доме - это хороший знак. Обычно они селятся в домах не просто так и несут хозяевам дома здоровье, счастье и успех в делах. Паутины, которые они плетут в углах, имеют свое особое значение - они нейтрализуют весь негатив, который накапливается в помещениях.
Паук на кухне - предвестник проблем, которые могут появиться в семье. Такой паук предупреждает о том, что в пару пытается вклиниться разлучник или разлучница.
Паук в ванной комнате - предупреждение о том, что из дома начали утекать деньги. А еще он может предупреждать о том, что в будущем придется потратить на что-то срочное крупную сумму денег.
Паук в спальне - это примета счастливая. Если вы его встретили в спальне пары - они будут счастливы вместе, в спальне одинокого человека - он скоро встретит свою половинку.
Паучок ползает в коридоре - важное предупреждение. На пороге дома может появиться человек, который сильно завидует или плетет козни.
Увидеть паука, который плетет паутину - быстро загадывайте желание. Если паук после поползет вверх, желание точно исполнится.
Паук ползает в шкафу или по одежде - к неизбежным покупкам
Испугались внезапного появления паука - пугающие новости, резкие перемены
Паук сплел паутину над кроватью и повис на ней - к ссоре
Паук сидит на стене - впереди счастливые изменения
Паук застыл на одном месте надолго - к быстрой прибыли, которая так же быстро уйдет
Паук бегает по стене или потолку - к финансовым убыткам
Паук спустился или упал на вас - ждите огромной удач
Бежит вам навстречу - выгодное знакомство, удачный день
Убегает от вас - мелкие неприятности
Сидит на рабочем столе или рядом - повышение, премия
Ползет по стене - несет прибыль
Спускается на пол - к неприятностям, избегайте авантюр
Паук на общей кухне - к наплыву клиентов или выгодных контрактов
Упал на стол - к зависти коллег, кто-то плетет интриги
Увидеть паука утром - события, о которых он предупреждает, будут на руку.
Увидеть паука днем - хороший знак, если паук ползет навстречу. В намеченных планах ждет успех.
Увидеть паука вечером - всегда к приходу денег
Увидеть паука ночью - будьте осторожны, это может предупреждать о неприятностях.
А вот эта примета имеет очень неоднозначные толкования. Существует поверье, что, убив паука, вы вызовете дождь. И непогода будет бушевать долго.
Также есть примета, что за убийство паука небеса простят не менее 40 грехов.
Но самая верная примета - убийство паука притягивает неприятности, так как эти живое существо с магической историей.
Если вы сделали это случайно, то трижды попросите у паука прощения - это отведет беду.
Кстати, ранее мы писали о том, для чего с древних времен кладут под порог монетку.
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