О чем предупреждают пауки в доме: самые интересные и правдивые приметы

Приметы о пауках в доме

Вы удивитесь, но встретить паука в доме - это хороший знак. Обычно они селятся в домах не просто так и несут хозяевам дома здоровье, счастье и успех в делах. Паутины, которые они плетут в углах, имеют свое особое значение - они нейтрализуют весь негатив, который накапливается в помещениях.

Паук на кухне - предвестник проблем, которые могут появиться в семье. Такой паук предупреждает о том, что в пару пытается вклиниться разлучник или разлучница.

Паук в ванной комнате - предупреждение о том, что из дома начали утекать деньги. А еще он может предупреждать о том, что в будущем придется потратить на что-то срочное крупную сумму денег.

Паук в спальне - это примета счастливая. Если вы его встретили в спальне пары - они будут счастливы вместе, в спальне одинокого человека - он скоро встретит свою половинку.

Паучок ползает в коридоре - важное предупреждение. На пороге дома может появиться человек, который сильно завидует или плетет козни.

Увидеть паука, который плетет паутину - быстро загадывайте желание. Если паук после поползет вверх, желание точно исполнится.

Паук ползает в шкафу или по одежде - к неизбежным покупкам

Испугались внезапного появления паука - пугающие новости, резкие перемены

Паук сплел паутину над кроватью и повис на ней - к ссоре

Паук сидит на стене - впереди счастливые изменения

Паук застыл на одном месте надолго - к быстрой прибыли, которая так же быстро уйдет

Паук бегает по стене или потолку - к финансовым убыткам

Паук спустился или упал на вас - ждите огромной удач

Приметы о пауках на улице или на работе

Бежит вам навстречу - выгодное знакомство, удачный день

Убегает от вас - мелкие неприятности

Сидит на рабочем столе или рядом - повышение, премия

Ползет по стене - несет прибыль

Спускается на пол - к неприятностям, избегайте авантюр

Паук на общей кухне - к наплыву клиентов или выгодных контрактов

Упал на стол - к зависти коллег, кто-то плетет интриги

Пауки и время суток

Увидеть паука утром - события, о которых он предупреждает, будут на руку.

Увидеть паука днем - хороший знак, если паук ползет навстречу. В намеченных планах ждет успех.

Увидеть паука вечером - всегда к приходу денег

Увидеть паука ночью - будьте осторожны, это может предупреждать о неприятностях.

Убить паука хорошо или плохо?

А вот эта примета имеет очень неоднозначные толкования. Существует поверье, что, убив паука, вы вызовете дождь. И непогода будет бушевать долго.

Также есть примета, что за убийство паука небеса простят не менее 40 грехов.

Но самая верная примета - убийство паука притягивает неприятности, так как эти живое существо с магической историей.

Если вы сделали это случайно, то трижды попросите у паука прощения - это отведет беду.