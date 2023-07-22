Що покласти під килимок біля дверей, щоб залучити гроші та щастя у дім

Під багатьма вхідними дверима лежить килимок для витирання ніг. Зазвичай такі вироби розташовуються і зовні у квартирі. Згідно з прикметами, килимок може допомогти у відкритті грошового каналу.

Що покласти під килимок, щоб залучити щастя та гроші - читайте нижче.

Народні прикмети

Існує прикмета, що залучити гроші в життя може допомогти монетка, що лежить під килимком у квартирі.

А класти гроші під килимок, який лежить зовні квартири, не варто. Вважається, що в цьому випадку ніякого ефекту від талісмана не буде.

Також відкрити грошовий канал може допомогти й банкнота. Діяти треба так само як і у випадку з монетами: покласти купюру під килимок.

Вважається, що монетка чи банкнота зможе залучити багатство і при розміщенні під іншим виробом.

Йдеться про скатертини. Зокрема, якщо гроші будуть лежати під нею, то, згідно з прикметами, грошовий канал відкриється.

Якого кольору обрати килим

Згідно з фен-шуєм, ключовим нюансом у планування житла та його наповненні є його орієнтація на сторони світу. Відповідно, обирати килимок потрібно, виходячи із того, в який бік дивляться вхідні двері вашої оселі.

Знаючи напрямок, куди виходять ваші двері, можна визначити колір килимка та його форму:

захід або північний захід - круглі та овальні килимки білого, сірого, золотистого, жовтого, оранжевого або коричневого кольорів

схід та південний схід - прямокутна форма. Колір: зелений, синій або чорний

північ та північний схід - округлий або прямокутний килим. Колір: сірий, жовтий або коричневий

південь та південний захід - обирайте прямокутний килимок червоного або зеленого кольору

Який малюнок

Дизайн килимка грає важливу роль. Не можна вибирати килим із зображенням того, по чому не можна ходити ногами, наприклад, птахів, ангелів - це може залучити нещастя.

Ідея робити іменні килимки з назвою фірми, якщо цей килим призначений для офісного приміщення - не дуже вдала.

Краще, якщо на ньому буде зображено щось пов'язане з дорогою: трава, пісок, садова доріжка і т.д. Також підійдуть килими з ієрогліфами, що позначають удачу, достаток і багатство.

Ідеальним талісманом для мешканців будинку стане килим ручної роботи. Він вбере в себе позитив, побажання добра, створить неповторну ауру тепла і затишку в домі. Крім того, роблячи такий килимок власноруч, можна самостійно вибрати необхідну форму, колір і дизайн виробу.