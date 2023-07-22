Что положить под коврик возле двери, чтобы привлечь деньги и счастье в дом

Под многими входными дверями лежит коврик для вытирания ног. Обычно такие изделия размещаются и снаружи в квартире. Согласно приметам, коврик может помочь в открытии денежного канала.

Что положить под коврик, чтобы привлечь счастье и деньги - читайте ниже.

Народные приметы

Существует примета, что привлечь деньги в жизнь может помочь монетка, лежащая под ковриком в квартире.

А класть деньги под коврик, лежащий снаружи квартиры, не стоит. Считается, что в этом случае никакого эффекта от талисмана не произойдет.

Также открыть денежный канал может помочь и банкнота. Действовать нужно так же, как и в случае с монетами: положить купюру под коврик.

Считается, что монетка или банкнота сможет привлечь богатство при размещении под другим изделием.

Речь идет о скатерти. В частности, если деньги будут лежать под ней, то согласно приметам денежный канал откроется.

Какого цвета выбрать ковер

Согласно фэн-шуем, ключевым нюансом в планировании жилья и его наполнении является его ориентация на стороны мира. Соответственно, выбирать коврик нужно, исходя из того, в какую сторону смотрят входные двери вашего дома.

Зная направление, куда выходит ваша дверь, можно определить цвет коврика и его форму:

запад или северо-запад - круглые и овальные коврики белого, серого, золотистого, желтого, оранжевого или коричневого цветов

восток и юго-восток - прямоугольная форма. Цвет: зеленый, синий или черный

север и северо-восток - округлый или прямоугольный ковер. Цвет: серый, желтый или коричневый

юг и юго-запад - выбирайте прямоугольный коврик красного или зеленого цвета

Какой рисунок

Дизайн коврика играет немаловажную роль. Нельзя выбирать ковер с изображением того, по чему нельзя ходить ногами, например, птиц, ангелов - это может привлечь несчастье.

Идея делать именные коврики с названием фирмы, если этот ковер предназначен для офисного помещения - не очень удачная.

Лучше, если на нем будет изображено что-нибудь связанное с дорогой: трава, песок, садовая дорожка и т.д. Также подойдут ковры с иероглифами, обозначающими удачу, достаток и богатство.

Идеальным талисманом для жильцов дома станет ковер ручной работы.

Он впитает в себя позитив, пожелание добра, создаст неповторимую ауру тепла и уюта в доме. Кроме того, делая такой коврик своими руками, можно самостоятельно выбрать необходимую форму, цвет и дизайн изделия.