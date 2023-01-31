Що покласти в домашню аптечку на всі випадки життя: поради провізора

Що покласти в домашню аптечку

Ці засоби та препарати завжди повинні бути у вас вдома. Саме вони є найбільш необхідними в багатьох випадках.

Антисептик при порізах і подряпинах. Використовуйте Бетадин або Октенісепт. Рану також можна промити мильним розчином.

Знеболювальні та жарознижувальні на основі парацетамолу або ібупрофену.

Антигістамінний засіб проти алергії: Алерзин, Едем, Еріус, L-цет.

Мазь або гель при укусах комарів та інших комах: Феністил, гідрокортизонова мазь 1%

Сольовий розчин проти нежитю: Хьюмер або фізрозчин.

Краплі для звуження судин: Снуп, Евказолін.

Регідрант при отруєнні, сонячному ударі, діареї або блювоті: Регідрон.

Сорбенти при отруєннях: Атоксіл, Ентеросгель.

Препарати проти печії: Гавіскон, Ренні.

Від болю в горлі: Тантум Верде, Ангілекс спрей, Фарингосепт або Деквадол.

Термометр.

Що потрібно враховувати при формуванні аптечки

Не всі ліки можна та варто тримати вдома. Наприклад, мати про запас антибіотики, противірусні, імуномодулятори, таблетки або сиропи від кашлю не потрібно. Усе це може назначити вам лише лікар, особливо антибіотики, а ефективність противірусних та імуномодуляторних засобів взагалі не доведена.

Тому не робіть вдома аптечний склад. Аптечка не для самолікування, а для першої допомоги перед візитом до фахівця.

Зберігайте аптечку в сухому прохолодному місці та подалі від дітей. Не забувайте перевіряти її на наявність протермінованих препаратів кожних пів року.

Препарати кожної групи краще тримати окремо в різних відділеннях або зіп-пакетах. А для самої аптечки виділіть окремий контейнер.