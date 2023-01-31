Что положить в домашнюю аптечку на все случаи жизни: советы провизора

В сегодняшних реалиях каждому следует уметь оказать первую домедицинскую или медицинскую помощь. Однако без правильно подобранных лекарственных препаратов это может быть сложнее. Поэтому домашнюю аптечку нужно регулярно проверять и обновлять.
Что именно должно быть в каждой домашней аптечке, рассказала провизор Ольга Миллер на своей странице в Instagram.
Эти средства и препараты всегда должны быть дома. Именно они наиболее необходимы во многих случаях.
Не все лекарства можно и следует держать дома. Например, иметь в запасе антибиотики, противовирусные, иммуномодуляторы, таблетки или сиропы от кашля не требуется. Все это может назначить только врач, особенно антибиотики, а эффективность противовирусных и иммуномодуляторных средств вообще не доказана.
Поэтому не делайте дома аптечный склад. Аптечка не для самолечения, а для первой помощи перед визитом к специалисту.
Храните аптечку в сухом, прохладном месте и подальше от детей. Не забывайте проверять ее на наличие просроченных препаратов каждые полгода.
Препараты каждой группы лучше держать отдельно в разных отделениях или зип-пакетах. А для самой аптечки выделите отдельный контейнер.
Раньше мы рассказывали, как лечиться, если нет денег.
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