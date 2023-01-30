Як лікуватись, якщо немає грошей: лікар дала важливі поради

Ціни на якісні ліки зараз дуже високі. Наприклад, не у всіх бабусь є можливість лікуватись якісними дорогими препаратами. Вихід з такої ситуації є, варто лише знати як діяти, щоб допомогти собі.

Про це повідомила терапевт та гастроентеролог Анна Бакшеєва в Instagram .

Що варто знати

За словами лікаря, медична система, нажаль, не дуже вміє турбуватися про якість життя. Держава не надасть безкоштовно Ібупрофен, а лише може дати ліки від тиску, щоб не виник інсульт.

Саме для цього існує програма "Доступні ліки". Вона повністю покриває лікування серцево-судинних хвороб, цукрового діабету II типу та астми.

Терапевт каже, що найдешевші ліки, які є у програмі можна придбати безкоштовно, за інші - внести доплату від 15 грн на 3 місяці.

Зокрема, багато людей просто лінуються піти за рецептом до лікаря.

"Більшість з тих пацієнтів, які не беруть безкоштовні ліки не п‘ють жодних взагалі і мають запущені хвороби. Деякі замість цього збирають гроші, щоб 2 рази в рік прокапатися недієвими препаратами, чи "оздоровитися" десь у санаторії", - йдеться у повідомленні.

Важливо пам'ятати, що безкоштовні ліки не найкращі зі всіх існуючих, але вони дієві. Регулярний прийом цих ліків запобігають негативних наслідків хвороб та подовжують життя.

Які ліки надаються безкоштовно

Для лікування бронхіальної астми:

Беклометазон;

Будесонід;

Сальбутамол.

За програмою "Доступні ліки" люди з цукровим діабетом II типу, можуть отримати такі ліки:

Метформін;

Гліклазид;

Глібенкламід.

Безкоштовні ліки для лікування серцево-судинних захворювань (фото: instagram.com/baksheieva.therapy)