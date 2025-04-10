Что пить на Пасху? Топ-5 напитков, которые удивят гостей: не только узвар

Пасха - это не только время духовного подъема, но и теплых встреч за щедро накрытым столом. Чтобы сделать праздничное угощение еще более особенным, попробуйте приготовить оригинальные напитки своими руками.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает пять вкусных и полезных напитков, которые легко сделать на собственной кухне.

Лавандовый напиток для спокойствия и гармонии

Нежный, ароматный и очень успокаивающий напиток с лавандой прекрасно дополнит пасхальные сладости.

Ингредиенты:

Сушеная лаванда - 2 ст. л.

Сахар - 250 мл

Лимонный сок - 100 мл

Газированная вода - 500 мл

Негазированная вода - 500 мл

Приготовление: подогрейте негазированную воду с сахаром, добавьте лаванду и дайте покипеть несколько минут. Накройте крышкой и оставьте настаиваться несколько часов. Процедите, добавьте газированную воду и сок лимона. Подавайте охлажденным.

Пряный морковный чай

Оригинальный теплый напиток, который хорошо сочетается как со сладким, так и с мясными блюдами.

Ингредиенты:

Сушеная морковь - 1 шт.

Листья черного чая - 1 шт.

Корица

Мята

Приготовление: смешайте морковь, чай, корицу и мяту. Залейте кипятком и оставьте настаиваться 10-15 минут. Перед подачей добавьте еще немного свежей мяты для аромата.

Клубничный лимонад с базиликом

Свежий и витаминный напиток, который заряжает энергией и подходит всем без исключения.

Ингредиенты:

Вода - 1 л

Клубника - 200 г

Лимон - 1 шт.

Базилик - 4 ветки

Сахар - 250 г

Приготовление: обдайте лимон кипятком и разрежьте на две части: одну выжмите, другую нарежьте. Клубнику взбейте в блендере с сахаром, добавьте измельченный базилик и воду. Добавьте лимонный сок и кусочки лимона. Подавайте со льдом и листьями базилика.

На Пасху стоит порадовать гостей оригинальными напитками (фото: Freepik.com)

Смузи с бананом и ананасом

Этот напиток - настоящая находка для тех, кто любит сладкие коктейли без лишнего сахара. Мягкий банан в сочетании с консервированными ананасами, йогуртом и соком создает бархатную текстуру, которая точно понравится детям.

Ингредиенты:

Консервированные ананасы - 1 банка (вместе с соком)

Апельсиновый сок - 1 стакан

Банан - 1 шт.

Натуральный йогурт - 200 мл

Нежирное молоко - 1/2 стакана

Приготовление: очистите банан и порежьте его на кусочки. Поместите банан и ананасы вместе с сиропом из банки в блендер. Взбейте до однородной консистенции. Добавьте апельсиновый сок, йогурт и молоко, после чего еще раз хорошо взбейте. Подавайте охлажденным - и дети точно попросят добавку!

Ягодный компот с мандаринами

Легкий в приготовлении, ароматный и полезный компот, который наполнит дом запахом праздника. Он прекрасно подходит и горячим, и холодным.

Ингредиенты:

Ягоды (замороженные или свежие) - 200 г

Мандарины - 2-3 шт.

Сахар - 1 стакан (по вкусу)

Вода - 2 л

Приготовление: в глубокую кастрюлю положите ягоды и очищенные дольки мандаринов. Добавьте сахар и залейте водой. Варите на медленном огне примерно 5 минут, периодически помешивая. После этого снимите с плиты и дайте напитку остыть. Можно подавать теплым или полностью охлажденным - вкус будет одинаково хорош.