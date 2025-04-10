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Что пить на Пасху? Топ-5 напитков, которые удивят гостей: не только узвар

Четверг 10 апреля 2025 10:30
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Что пить на Пасху? Топ-5 напитков, которые удивят гостей: не только узвар Какие напитки сделать на Пасху (иллюстративное фото: Freepik.com)
Автор: Феликс Коркин

Пасха - это не только время духовного подъема, но и теплых встреч за щедро накрытым столом. Чтобы сделать праздничное угощение еще более особенным, попробуйте приготовить оригинальные напитки своими руками.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает пять вкусных и полезных напитков, которые легко сделать на собственной кухне.

Лавандовый напиток для спокойствия и гармонии

Нежный, ароматный и очень успокаивающий напиток с лавандой прекрасно дополнит пасхальные сладости.

Ингредиенты:

  • Сушеная лаванда - 2 ст. л.
  • Сахар - 250 мл
  • Лимонный сок - 100 мл
  • Газированная вода - 500 мл
  • Негазированная вода - 500 мл

Приготовление: подогрейте негазированную воду с сахаром, добавьте лаванду и дайте покипеть несколько минут. Накройте крышкой и оставьте настаиваться несколько часов. Процедите, добавьте газированную воду и сок лимона. Подавайте охлажденным.

Пряный морковный чай

Оригинальный теплый напиток, который хорошо сочетается как со сладким, так и с мясными блюдами.

Ингредиенты:

  • Сушеная морковь - 1 шт.
  • Листья черного чая - 1 шт.
  • Корица
  • Мята

Приготовление: смешайте морковь, чай, корицу и мяту. Залейте кипятком и оставьте настаиваться 10-15 минут. Перед подачей добавьте еще немного свежей мяты для аромата.

Клубничный лимонад с базиликом

Свежий и витаминный напиток, который заряжает энергией и подходит всем без исключения.

Ингредиенты:

  • Вода - 1 л
  • Клубника - 200 г
  • Лимон - 1 шт.
  • Базилик - 4 ветки
  • Сахар - 250 г

Приготовление: обдайте лимон кипятком и разрежьте на две части: одну выжмите, другую нарежьте. Клубнику взбейте в блендере с сахаром, добавьте измельченный базилик и воду. Добавьте лимонный сок и кусочки лимона. Подавайте со льдом и листьями базилика.
Что пить на Пасху? Топ-5 напитков, которые удивят гостей: не только узварНа Пасху стоит порадовать гостей оригинальными напитками (фото: Freepik.com)

Смузи с бананом и ананасом

Этот напиток - настоящая находка для тех, кто любит сладкие коктейли без лишнего сахара. Мягкий банан в сочетании с консервированными ананасами, йогуртом и соком создает бархатную текстуру, которая точно понравится детям.

Ингредиенты:

  • Консервированные ананасы - 1 банка (вместе с соком)
  • Апельсиновый сок - 1 стакан
  • Банан - 1 шт.
  • Натуральный йогурт - 200 мл
  • Нежирное молоко - 1/2 стакана

Приготовление: очистите банан и порежьте его на кусочки. Поместите банан и ананасы вместе с сиропом из банки в блендер. Взбейте до однородной консистенции. Добавьте апельсиновый сок, йогурт и молоко, после чего еще раз хорошо взбейте. Подавайте охлажденным - и дети точно попросят добавку!

Ягодный компот с мандаринами

Легкий в приготовлении, ароматный и полезный компот, который наполнит дом запахом праздника. Он прекрасно подходит и горячим, и холодным.

Ингредиенты:

  • Ягоды (замороженные или свежие) - 200 г
  • Мандарины - 2-3 шт.
  • Сахар - 1 стакан (по вкусу)
  • Вода - 2 л

Приготовление: в глубокую кастрюлю положите ягоды и очищенные дольки мандаринов. Добавьте сахар и залейте водой. Варите на медленном огне примерно 5 минут, периодически помешивая. После этого снимите с плиты и дайте напитку остыть. Можно подавать теплым или полностью охлажденным - вкус будет одинаково хорош.

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При подготовке материала использовались источники: сайты 1plus1.ua и Lasunka.com.

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