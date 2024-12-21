Что означают пояса WBC, WBA, WBO? Разъяснение для любителей бокса

Уже скоро состоится бой Александра Усика и Тайсона Фьюри . А знаете ли вы, в чем разница поясов, которые имеют единоборцы?

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что означают пояса WBC, WBA, WBO и как расшифровываются эти аббревиатуры.

Что такое WBC, WBA, WBO

Как оказалось, эти аббревиатуры очень легко расшифровать. Они произошли из названий ведущих боксерских организаций мира:

WBC (World Boxing Council) - Всемирный боксерский совет, основанный в 1963 году. Считается одной из самых престижных организаций

WBA (World Boxing Association) - Всемирная боксерская ассоциация, старейшая из всех, созданная в 1921 году. У нее очень длинная история и значительное влияние в мире бокса

WBO (World Boxing Organization) - Всемирная боксерская организация, которая появилась позже, в 1988 году. Ее титулы получили признание благодаря высокому уровню чемпионов.

Каждая из этих организаций имеет свои правила, рейтинги и собственных чемпионов в разных весовых категориях. Именно поэтому каждый пояс дает понять немало характеристик о своем владельце.

Пояса Усика (фото: facebook.com/K2Ukraine)

А пояс IBF - это что?

Не стоит забывать и о IBF (International Boxing Federation) - Международной боксерской федерации, основанной в 1983 году. Ее пояса тоже имеют большое значение в профессиональном боксе, хотя популярность организации немного уступает WBC и WBO.

Пояса IBF легко узнать по красной основе и яркому дизайну. Они часто ассоциируются с высоким уровнем конкуренции и требованиями к чемпионам.

Почему столько организаций?

Большое количество организаций объясняется историческим развитием бокса. Каждая из них возникала в разное время из-за различий в подходах к организации боев, рейтинга боксеров и выбора чемпионов.

Одна из главных причин того, что сейчас так много боксерских организаций - конфликты интересов и споры. Именно поэтому федерации бокса начали "делиться" на разные ветви. Сначала была только одна организация, WBA, но из-за разногласий возникла WBC, а позже и другие организации, такие как IBF и WBO.

Не следует забывать и о том, различные организации дают боксерам больше возможностей для борьбы за титулы, что позволяет иметь более четкое выделение чемпионов в каждой категории. Кроме того, это увеличивает количество значимых боев и дает бойцам больше шансов на получение титулов.

Почему иногда говорят об "абсолютном чемпионе"?

Абсолютный чемпион - это боксер, который владеет поясами всех основных организаций (WBC, WBA, WBO и IBF) в своей весовой категории. Это редкое достижение, которое свидетельствует о доминировании спортсмена в своем дивизионе. На сегодня в мире немного бойцов могут похвастаться этим статусом, но именно такие чемпионы оставляют яркий след в истории бокса.

Например, Усик был абсолютным чемпионом, но летом 2024 года добровольно отказался от этого титула. Это произошло из-за того, что боксер потерял один из поясов.

Менеджер Усика Александр Красюк объяснял, что боксер отказался от одного из чемпионских поясов, потому что IBF хотела обязать абсолютного чемпиона провести обязательную защиту титула против Дюбуа. А сам Усик тогда решил уделять все свое время другому - подготовке к реваншу против Фьюри.