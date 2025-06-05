Що означає взуття на лінії електропередач у містах: 5 причин, про які мало хто знає

Ви коли-небудь бачили пару кросівок або кеди, що звисають з лінії електропередач? Ви будете здивовані, але це напрочуд поширене явище, яке має навіть не одну причину. І це явище навіть має свою назву - "шофіті".

Що це за феномен

У США, Австралії, Великій Британії, Аргентині, Італії та навіть у Японії можна побачити кросівки, які висять на електричних дротах або телефонних лініях. У народі це явище іноді називають shoefiti - комбінація слів shoe (взуття) і graffiti (графіті).

Значення цього "символу" залежить від регіону та контексту. У деяких місцях це просто жарт чи ритуал, а в інших - маркер території або натяк на щось серйозніше.

Маркування території або наркотичні точки

У деяких районах США чи Латинської Америки кросівки можуть позначати територію, яку контролює певна вулична банда. Це також може бути сигнал про наявність "точки" з наркотиками. Таке використання зафіксоване у Чикаго, Детройті та Мехіко.

Дехто вважає це пояснення - легендою. А у Канзас-Сіті колишній член банди зізнався, що це дійсно позначення району, але з трохи іншим значенням - вшанування хлопців, яких убили на цій території.

Вшанування померлих

У Канаді, ПАР і частині країн Європи висяче взуття іноді означає пам'ять про друга або члена громади, який помер. Особливо це поширене у випадках насильницької смерті або трагічного нещасного випадку.

Завершення етапу життя

У деяких студентських традиціях (наприклад, в Австралії чи Швеції) молодь вішає кросівки після випуску. Це символ, що певний життєвий етап завершено - школа, армія, робота чи навіть розлучення.

Протест чи мистецький жест

У Мілані, Афінах, Буенос-Айресі кросівки стали символом опору. Художники й активісти використовують цей жест як форму мовчазного протесту - проти системи, війни або поліцейської жорстокості.

Хуліганство чи булінг

На жаль, не завжди це щось символічне. Іноді це - форма приниження. У школах хулігани можуть зняти з когось взуття й закинути його на дроти, аби просто поглузувати.