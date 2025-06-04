Городи під забороною? Українці будуть здивовані, чому у Фінляндії не вирощують овочі біля дому

Багато хто мріє про приватний будинок із власним городом. Але у Фінляндії все навпаки: більшість живе у власних будинках, однак майже ніхто не вирощує овочі. У чому причина такої незвичної для українців традиції - і звідки фіни тоді беруть свіжу зелень?

Чому у Фінляндії не вирощують овочі біля будинків та де фіни беруть свіжі продукти, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Фінляндія - країна з чистою екологією, великими територіями та любов'ю до природи. Здавалось би, що саме тут мають цвісти городи, оскільки більшість населення живе у приватних будинках.

Але знайти там город або теплицю хоч у передмісті, хоч далеко у селах - справа непроста. Бо фіни не обробляють городи біля дому і не вирощують свіжу зелень, капусту та огірки. І причин для цього є чимало.

Суворий клімат і коротке літо

У Фінляндії вирощування овочів - справа непроста. Сезон дуже короткий, сонячних днів обмаль, а зима може тривати по пів року. Заморозки можуть бути як у червні, так і в вересні. Навіть у теплі роки літо може бути або занадто дощаним або навпаки - занадто сухим.

Додайте до цього кам'янисті або болотисті ґрунти, і стає зрозуміло: город тут - не в радість, а вічна боротьба з природою. Для городу необхідно спеціально завозити ґрунт - а це додаткові витрати.

Не хочуть фіни мати справу й з теплицями, бо через брак сонячного світла та тепла, усю розсаду доведеться підтримувати електрикою, а це дуже дорого.

Приватний будинок не означає "грядки"

Фіни мають особливе ставлення до дому. Приватна ділянка для них - це не місце для копання, а зона спокою і відпочинку. Вони не бачать сенсу витрачати час і сили на вирощування овочів, якщо все необхідне можна купити в магазині без особливих зусиль.

Дача без картоплі: що таке mökki

У багатьох фінів є літні будинки - mökki, де вони проводять час у теплу пору року. Але і там городів практично немає. Люди приїжджають не працювати, а розслаблятися, купатися в озері, саунитися й гуляти в лісі.

Альтернатива - громадські сади

Тим, хто таки хоче щось посадити, доступні так звані allotment gardens - колективні сади у містах. Людина орендує маленьку ділянку, де може вирощувати овочі без прив'язки до місця проживання. Це хобі, а не побутова потреба.

У Фінляндії немає городів біля дому (фото: flickr.com/ela72)

А де фіни беруть свіжі овочі?

По-перше, супермаркети: фінська мережі мають постійний вибір свіжих овочів, зокрема місцевого виробництва.

По-друге, фермерські ринки (torit), де фермери продають сезонні продукти напряму - часто дорожче, але з гарантією якості.

По-третє, у Фінляндії працює система коробкових доставок свіжих овочів просто до дверей - зручність понад усе.

У Фінляндії дуже добре розвинуте фермерське господарство й у великих магазинах можна купити не тільки свіжі овочі та фрукти, а й будь-які рослини. Наприклад, розсаду томатів та перців вже с дозрілими плодами.

Влітку біля магазинів завжди є спеціальні кіоски, де продають полуницю, черешню, зелений горошок, мед, молочні продукти. Купівля готового врожаю значно зручніша за доглядання за городом. Саме тому біля будинків фінів можна побачити гарний газон, травичку та квіти.

Ще одна традиційна звичка у Фінляндії - збір ягід та грибів. У цій країні багато лісів, а пошуки смаколиків - майже національний вид спорту, бо майже усі фіни влітку та восени полюють на ягоди та гриби.