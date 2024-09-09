Що означає остання цифра вашого телефонного номера. Багатство, успіх чи невдачі

Згідно з нумерологією, кожна цифра має значення та навіть може нести певну енергетику. І багатьом цікаво, чи може номер телефону мати якийсь прихований сенс. Виявилося, ви можете дуже легко це перевірити.

Який номер телефону приносить щастя

Перевірити, чи підходить вам номер, можна двома способами. Перший - найпростіший, просто дізнайтеся, яку енергетику в собі несе остання цифра. В такому випадку, навіть якщо ваш номер закінчується на нуль, це теж має значення.

Але є й другий спосіб. Для цього вам потрібно скласти усі цифри свого номеру, аби вийшло число від 1 до 9.

Припустимо, ваш номер телефону - 066-111-222-3. Просто складіть: 6+6+1+1+1+2+2+2+3. Вийде 24, тому ще раз "спростіть" число (2+4). У вас вийде цифра 6.

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