Что означает последняя цифра вашего телефонного номера. Богатство, успех или неудачи

Согласно нумерологии, каждая цифра имеет значение и может нести определенную энергетику. И многим интересно, может ли номер телефона иметь какой-то скрытый смысл. Оказалось, вы можете легко это проверить.

Какой номер телефона приносит счастье

Проверить, подходит ли вам номер можно двумя способами. Первый - самый простой, просто узнайте, какую энергетику в себе несет последняя цифра. В таком случае, даже если ваш номер истекает на ноль, это тоже имеет значение.

Но есть и второй способ. Для этого вам нужно сложить все цифры своего номера, чтобы вышло число от 1 до 9.

Предположим, ваш номер телефона - 066-111-222-3. Просто составьте: 6+6+1+1+1+2+2+2+3. Получится 24, поэтому еще раз упростите число (2+4). У вас получится цифра 6.

Значение чисел