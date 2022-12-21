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Що обов'язково потрібно зробити перед запуском генератора: це важливо знати

Як парвильно користуватись генератором (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні збільшились випадки пожеж через неправильне використання генераторів. Для запобігання цьому потрібно дотримуватись правил використання генераторів та встановлювати їх лише на відкритому повітрі.

Про це розповіли в МВС.

Зокрема, за два місяці сталося близько 3 тисяч пожеж. З них лише 200 - через несправність, та 17 - через необережне поводження з вогнем дітьми.

Всі інші - це неправильне користування приладами для обігріву або неправильне поводження з вогнем.

Як правильно встановлювати генератор

Встановлювати прилад необхідно:

  • лише на відкритому повітрі;
  • на відстані не менше 6 метрів від вікон та дверей;
  • якщо робити це біля опорної стіни, то відстань має бути не менше 1 метра.

Також важливо перед використанням генератора перевірити проводку та що він накритий. Все тому, що якщо на нього потрапляє волога, то струмом може вдарити не лише сам генератор, а й прилади, підключені до нього.

Не можна змішувати види пального, мастила, яким заправляється прилад. Якщо генератор треба дозаправити, то слід дочекатись, аби він повністю охолов. Оскільки, щойно на генератор, деталі якого ще гарячі, потрапляє пальне, він миттєво загорається.

Важливо що генератор не має працювати 24 години на добу. Тому його потрібно вимикати на вказаний в інструкції час.

Що робити, якщо генератор загорівся

  • негайно повідомити про це ДСНС за телефоном 101. При цьому необхідно назвати місце розташування об’єкта, місце виникнення пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище;
  • знеструмити електрогенератор;
  • спробувати загасити або локалізувати пожежу вогнегасником класу В або накрити щільною ковдрою
  • у разі необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби.

Раніше ми повідомляли, що в Україну вже завезли півмільйона генераторів.

Також ми писали, як перевозити генератор, щоб не пошкодити автомобіль.

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