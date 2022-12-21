Что обязательно нужно сделать перед запуском генератора: это важно знать

В частности, за два месяца произошло около 3 тысяч пожаров. Из них только 200 - по неисправности, и 17 - по неосторожному обращению с огнем детьми.

Все остальные - это неправильное пользование приборами для обогрева или неправильное обращение с огнем.

Как правильно устанавливать генератор

Устанавливать прибор необходимо:

только на открытом воздухе;

на расстоянии не менее 6 метров от окон и дверей;

если делать это у опорной стены, то расстояние должно быть не менее 1 метра.

Также важно перед использованием генератора проверить проводку и что он накрытый. Все потому, что если на него попадает влага, то током может ударить не только сам генератор, но и подключенные к нему приборы.

Нельзя смешивать виды горючего, масла, которым заправляется прибор. Если генератор нужно дозаправить, то следует дождаться, чтобы он полностью охладел. Поскольку, как только на генератор, детали которого еще горячие, попадает горючее, он мгновенно загорается.

Важно, что генератор не должен работать 24 часа в сутки. Поэтому его следует выключать на указанное в инструкции время.

Что делать, если генератор загорелся