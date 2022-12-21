Что обязательно нужно сделать перед запуском генератора: это важно знать

В Украине увеличились случаи пожаров из-за неправильного использования генераторов. Для предотвращения этого следует соблюдать правила использования генераторов и устанавливать их только на открытом воздухе.
Об этом рассказали в МВД.
В частности, за два месяца произошло около 3 тысяч пожаров. Из них только 200 - по неисправности, и 17 - по неосторожному обращению с огнем детьми.
Все остальные - это неправильное пользование приборами для обогрева или неправильное обращение с огнем.
Устанавливать прибор необходимо:
Также важно перед использованием генератора проверить проводку и что он накрытый. Все потому, что если на него попадает влага, то током может ударить не только сам генератор, но и подключенные к нему приборы.
Нельзя смешивать виды горючего, масла, которым заправляется прибор. Если генератор нужно дозаправить, то следует дождаться, чтобы он полностью охладел. Поскольку, как только на генератор, детали которого еще горячие, попадает горючее, он мгновенно загорается.
Важно, что генератор не должен работать 24 часа в сутки. Поэтому его следует выключать на указанное в инструкции время.
Что делать, если генератор загорелся
Ранее мы сообщали, что в Украину уже завезли полмиллиона генераторов.
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