Що обов'язково має бути у великодньому кошику, а що класти туди не можна

Що потрібно покласти до великоднього кошика

Кожен предмет у святковому кошику має своє символічне значення. У різних регіонах України склад такого кошика може несуттєво відрізнятись.

Основний список:

Спечена паска - символізує труну Господню

Писанки - символ нового життя та один з атрибутів Великодня

Ковбаса або буженина (іноді кладуть сало) – символізує жертви, що викупають гріхи людства

Вершкове масло (домашнє) - його роблять у формі овалу або замінюють на круглий сир.

Хрін - символ сили духу

Свічка - вставляють у паску під час служби

Накривають кошик обов'язково вишитим вручну рушником. Бажано, щоб рушник був зроблений власноруч. Прикрашають кошик гілочкою вічнозеленого куща чи дерева – це символізує вічність.

Важливий аспект. Кількість їжі у кошику має відповідати тому, скільки з'їдять члени сім'ї під час Великодня. Викидати продукти, які освятили у церкві – не можна. Але ними можна поділитися з незаможними.

А що не можна класти в великодній кошик

Згідно з церковними правилами, у святковий кошик не кладуть алкоголь. Є невеликий виняток – червоне церковне вино. Однак у кожній церкві можуть бути свої порядки та варто дізнатися заздалегідь - чи можна.