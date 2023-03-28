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Що обов'язково має бути у великодньому кошику, а що класти туди не можна

Що потрібно покласти у великодній кошик, а що класти не можна (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Зовсім скоро українці відзначатимуть Великдень та виконуватимуть одну із традицій свята – збиратимуть великодній кошик для освячення у церкві. У кошик зазвичай складають паску, яйця та інші продукти.

Що потрібно покласти у великодній кошик обов'язково, а що туди класти не варто – читайте у матеріалі нижче.

Що потрібно покласти до великоднього кошика

Кожен предмет у святковому кошику має своє символічне значення. У різних регіонах України склад такого кошика може несуттєво відрізнятись.

Основний список:

Спечена паска - символізує труну Господню

Писанки - символ нового життя та один з атрибутів Великодня

Ковбаса або буженина (іноді кладуть сало) – символізує жертви, що викупають гріхи людства

Вершкове масло (домашнє) - його роблять у формі овалу або замінюють на круглий сир.

Хрін - символ сили духу

Свічка - вставляють у паску під час служби

Накривають кошик обов'язково вишитим вручну рушником. Бажано, щоб рушник був зроблений власноруч. Прикрашають кошик гілочкою вічнозеленого куща чи дерева – це символізує вічність.

Важливий аспект. Кількість їжі у кошику має відповідати тому, скільки з'їдять члени сім'ї під час Великодня. Викидати продукти, які освятили у церкві – не можна. Але ними можна поділитися з незаможними.

А що не можна класти в великодній кошик

Згідно з церковними правилами, у святковий кошик не кладуть алкоголь. Є невеликий виняток – червоне церковне вино. Однак у кожній церкві можуть бути свої порядки та варто дізнатися заздалегідь - чи можна.

  • Не кладуть у кошик кров'яну ковбасу
  • Не можна класти матеріальні цінності – ключі, гроші, гаманець, прикраси
  • Не потрібно ставити в кошик сіль чи перець
  • Не місце у кошику фруктам та овочам
  • Не можна класти гострі та ріжучі предмети – наприклад, ніж.

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