Что обязательно должно быть в пасхальной корзине, а что класть туда нельзя

Что нужно положить в пасхальную корзину

Каждый предмет в праздничной корзине имеет свое символическое значение. В разных регионах Украины состав такой корзины может несущественно отличаться.

Основной список:

Испеченная паска - символизирует гроб Господень

Писанки - символ новой жизни и один из атрибутов Пасхи

Колбаса или буженина (иногда кладут сало) - символизирует жертвы, искупающие грехи человечества

Сливочное масло (домашнее) - его делают в форме овала или заменяют на круглый сыр.

Хрен - символ силы духа

Свеча - вставляют в паску во время службы

Накрывают корзину обязательно вышитым вручную полотенцем. Желательно, чтобы полотенце было сделано собственными руками. Украшают корзину веточкой вечнозеленого куста или дерева - это символизирует вечность.

Важный нюанс. Количество еды в корзине должно соответствовать тому, сколько съедят члены семьи во время Пасхи. Выбрасывать продукты, которые освятили в церкви - нельзя. Но ими можно поделиться с неимущими.

А что нельзя класть в пасхальную корзину

Согласно церковным правилам, в праздничную корзину не кладут алкоголь. Есть небольшое исключение - красное церковное вино. Однако в каждой церкви могут быть свои порядки, и стоит узнать заранее - можно ли.