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Як приготувати ідеальну глазур для паски: найголовніші секрети

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Четвер 23 березня 2023 17:32
Як приготувати ідеальну глазур для паски: найголовніші секрети Як зробити ідеальну глазур для паски (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Незабаром кухні наповняться ароматом великодньої випічки. І багатьох кулінарів буде хвилювати питання - як же зробити глазур для паски ідеальною, щоб вона не обсипалася, не тріскалася і виглядала на випічці рівно і красиво.

Як приготувати ідеальну глазур для паски - читайте у матеріалі Styler нижче.

Важливі секрети приготування глазурі

  • Беріть цукрову пудру, а не цукор-пісок
  • Щоб глазур трималася і не стікала - збивайте її до консистенції сметани
  • Якщо глазур вийшла дуже рідкою – додайте столову ложку пудри. Якщо дуже густа – чайну ложку молока чи води.
  • Щоб глазур була товста і міцна, наносите її шарами – перший, дайте йому застигнути, потім наносите другий.
  • Наносьте глазур тільки на охолоджену паску. Збивайте безпосередньо перед нанесенням.
  • Для білкової глазурі яйця мають бути охолоджені, а міксер – сухим.
  • Нанести глазур рівно можна двома способами - силіконовим пензликом або занурити паску в глазур.
  • Щоб глазур була яскравішою - додайте харчові барвники.
  • Паску з шоколадною глазур'ю потрібно поставити в холодильник – для застигання.
  • Яйця для білкової глазурі мають бути лише свіжі.
  • Продукти, які ви додаєте до білків, потрібно просіяти через сито – це позбавить грудок.
  • За старих часів саму ідеальну глазур робили без міксера - розтирали ложкою всі інгредієнти до утворення однорідної консистенції. Так глазур буде еластичною і не потріскається.
  • Якщо ви використовуєте міксер – збивайте на повільних обертах.

Рецепти глазурі

Варіант 1

  • Білок одного яйця
  • Цукрова пудра – 200 г
  • Кукурудзяний або картопляний крохмаль
  • Лимонний сік – половину чайної ложки

Варіант 2

  • Сухе молоко – 4 ст. ложки
  • Згущене молоко - 6 ст. ложок
  • Лимонний сік – 2 ч. ложки

Змішайте всі інгредієнти, нанесіть на паску та поставте на ніч у холодильник.

Варіант 3

  • Чорний шоколад - 100 г
  • Рослинна олія – 1 ст. ложка

Розтопіть шоколад на водяній бані чи мікрохвильовій печі. Перемішайте зіз масломмастилом. Нанесіть на паску і поставте в холодильник.

До речі, раніше ми писали про те, які помилки при випіканні паски можуть все зіпсувати.

А ще розповідали про те, як спекти паску за традиційним "бабусиним рецептом".

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