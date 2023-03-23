Як приготувати ідеальну глазур для паски: найголовніші секрети

Незабаром кухні наповняться ароматом великодньої випічки. І багатьох кулінарів буде хвилювати питання - як же зробити глазур для паски ідеальною, щоб вона не обсипалася, не тріскалася і виглядала на випічці рівно і красиво.

Як приготувати ідеальну глазур для паски - читайте у матеріалі Styler нижче.

Розтопіть шоколад на водяній бані чи мікрохвильовій печі. Перемішайте зіз масломмастилом. Нанесіть на паску і поставте в холодильник.

Змішайте всі інгредієнти, нанесіть на паску та поставте на ніч у холодильник.

До речі, раніше ми писали про те, які помилки при випіканні паски можуть все зіпсувати.

А ще розповідали про те, як спекти паску за традиційним "бабусиним рецептом".