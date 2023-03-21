Вербна неділя в 2023 році: коли відзначатимемо і яких традицій потрібно дотримуватися
Вербна неділя - одне з найважливіших християнських свят, яке відзначається навесні. Дата цього свята залежить від дати Великодня та символізує Вхід Господній до Єрусалиму. Традиційно Вербну неділю відзначають наприкінці шостого тижня Великого посту.
Коли у 2023 році відзначатимемо Вербну неділю і яких традицій потрібно дотримуватися - читайте в матеріалі Styler нижче.
Коли Вербна неділя
Християни західного обряду (католики) відзначатимуть Вербну неділю 2 квітня. Великдень – 9 квітня. А християни східного обряду (православні та греко-католики) відзначать Вербну неділю 9 квітня, а Великдень відповідно – 16 квітня.
У календарях це свято називається – Вхід Господній до Єрусалиму. Субота напередодні називається Лазарєвою - цього дня Ісус Христос воскресив у Віфанії Лазаря. Завдяки очевидцям це диво стало відоме по всій країні. І в Єрусалимі Ісуса Христа зустрічав натовп людей, до його ніг кидали квіти, а також співали пісні.
Після Вербної неділі починається Страсний тиждень – із найсуворішими заборонами під час Великого посту, а також – із традиційної підготовки до Великодня.
Багато країн світу останню неділю перед Великоднем називають пальмовою, оскільки під час в'їзду Ісуса Христа в Єрусалим дорогу вистилали пальмовими гілками.
Однак у слов'янських країнах пальми не ростуть і символом свята з давніх часів обрали вербу. Гілки верби символізують незалежність, життя та перемогу.
Традиції на Вербну неділю
Цього дня у церквах проводять святкові служби, і християни приносять до храмів гілочки верби для освячення. Після служби жартівливо б'ють цими гілочками один одного і примовляють: "То не я б'ю - верба б'є, за тиждень Великдень, недалечко червоне яєчко".
Також у церквах обов'язково ставлять свічку за здоров'я всіх членів родини. Освячені гілочки верби ставлять удома і зберігають до наступного року. Вважається, що верба оберігає будинок від поганого ока та хвороб.
Є й інша традиція – після церкви до хати не заходять, а вербну гілочку одразу несли до саду чи на город, там її садили в землю. Інші - забирали в будинок і ставили під ікони.
Оскільки Вербна неділя випадає на дні Великого посту, то є обмеження у їжі. Однак на обід можна трохи риби.
Що категорично не можна у Вербну неділю
- Не можна вживати їжу тваринного походження
- Не можна проводити церковні обряди – хрещення дітей, вінчання, весілля
- Не можна займатися важкою фізичною працею, працювати на городах та бажано звести до мінімуму всю домашню роботу.
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