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Вербна неділя в 2023 році: коли відзначатимемо і яких традицій потрібно дотримуватися

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Вівторок 21 березня 2023 18:44
Вербна неділя в 2023 році: коли відзначатимемо і яких традицій потрібно дотримуватися Коли Вербна неділя у 2023 році (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Вербна неділя - одне з найважливіших християнських свят, яке відзначається навесні. Дата цього свята залежить від дати Великодня та символізує Вхід Господній до Єрусалиму. Традиційно Вербну неділю відзначають наприкінці шостого тижня Великого посту.

Коли у 2023 році відзначатимемо Вербну неділю і яких традицій потрібно дотримуватися - читайте в матеріалі Styler нижче.

Коли Вербна неділя

Християни західного обряду (католики) відзначатимуть Вербну неділю 2 квітня. Великдень – 9 квітня. А християни східного обряду (православні та греко-католики) відзначать Вербну неділю 9 квітня, а Великдень відповідно – 16 квітня.

У календарях це свято називається – Вхід Господній до Єрусалиму. Субота напередодні називається Лазарєвою - цього дня Ісус Христос воскресив у Віфанії Лазаря. Завдяки очевидцям це диво стало відоме по всій країні. І в Єрусалимі Ісуса Христа зустрічав натовп людей, до його ніг кидали квіти, а також співали пісні.

Після Вербної неділі починається Страсний тиждень – із найсуворішими заборонами під час Великого посту, а також – із традиційної підготовки до Великодня.

Багато країн світу останню неділю перед Великоднем називають пальмовою, оскільки під час в'їзду Ісуса Христа в Єрусалим дорогу вистилали пальмовими гілками.

Однак у слов'янських країнах пальми не ростуть і символом свята з давніх часів обрали вербу. Гілки верби символізують незалежність, життя та перемогу.

Традиції на Вербну неділю

Цього дня у церквах проводять святкові служби, і християни приносять до храмів гілочки верби для освячення. Після служби жартівливо б'ють цими гілочками один одного і примовляють: "То не я б'ю - верба б'є, за тиждень Великдень, недалечко червоне яєчко".

Також у церквах обов'язково ставлять свічку за здоров'я всіх членів родини. Освячені гілочки верби ставлять удома і зберігають до наступного року. Вважається, що верба оберігає будинок від поганого ока та хвороб.

Є й інша традиція – після церкви до хати не заходять, а вербну гілочку одразу несли до саду чи на город, там її садили в землю. Інші - забирали в будинок і ставили під ікони.

Оскільки Вербна неділя випадає на дні Великого посту, то є обмеження у їжі. Однак на обід можна трохи риби.

Що категорично не можна у Вербну неділю

  • Не можна вживати їжу тваринного походження
  • Не можна проводити церковні обряди – хрещення дітей, вінчання, весілля
  • Не можна займатися важкою фізичною працею, працювати на городах та бажано звести до мінімуму всю домашню роботу.

До речі, раніше ми розповідали про те, коли 2023 року відзначатимуть Благовіщення.

А також ми писали про те, які важливі свята відзначатимемо у квітні 2023 року.

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