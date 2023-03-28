Що обов'язково має бути у великодньому кошику, а що класти туди не можна
Зовсім скоро українці відзначатимуть Великдень та виконуватимуть одну із традицій свята – збиратимуть великодній кошик для освячення у церкві. У кошик зазвичай складають паску, яйця та інші продукти.
Що потрібно покласти у великодній кошик обов'язково, а що туди класти не варто – читайте у матеріалі нижче.
Що потрібно покласти до великоднього кошика
Кожен предмет у святковому кошику має своє символічне значення. У різних регіонах України склад такого кошика може несуттєво відрізнятись.
Основний список:
Спечена паска - символізує труну Господню
Писанки - символ нового життя та один з атрибутів Великодня
Ковбаса або буженина (іноді кладуть сало) – символізує жертви, що викупають гріхи людства
Вершкове масло (домашнє) - його роблять у формі овалу або замінюють на круглий сир.
Хрін - символ сили духу
Свічка - вставляють у паску під час служби
Накривають кошик обов'язково вишитим вручну рушником. Бажано, щоб рушник був зроблений власноруч. Прикрашають кошик гілочкою вічнозеленого куща чи дерева – це символізує вічність.
Важливий аспект. Кількість їжі у кошику має відповідати тому, скільки з'їдять члени сім'ї під час Великодня. Викидати продукти, які освятили у церкві – не можна. Але ними можна поділитися з незаможними.
А що не можна класти в великодній кошик
Згідно з церковними правилами, у святковий кошик не кладуть алкоголь. Є невеликий виняток – червоне церковне вино. Однак у кожній церкві можуть бути свої порядки та варто дізнатися заздалегідь - чи можна.
- Не кладуть у кошик кров'яну ковбасу
- Не можна класти матеріальні цінності – ключі, гроші, гаманець, прикраси
- Не потрібно ставити в кошик сіль чи перець
- Не місце у кошику фруктам та овочам
- Не можна класти гострі та ріжучі предмети – наприклад, ніж.
До речі, раніше ми писали про те, коли відзначатимемо Вербну неділю у 2023 році.
А ще розповідали про те, як приготувати ідеальну глазур для паски.