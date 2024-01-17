Що не так з новим портретом короля Чарльза III. Чим обурені британці

Що не так з новим портретом короля Чарльза III

Офіційний портрет Чарльза III створений для вивішування в громадських будівлях по всій Британії за схемою, яку профінансував уряд сумою у розмірі 8 мільйонів фунтів стерлінгів, яку антимонархічна група назвала "ганебною тратою грошей".

На офіційному портреті монарх зображений у формі королівського флоту як адмірал, його права рука лежить на білих рукавичках на антикварному столі, а ліва рука стискає меч. Він стоїть у парадному коридорі королівської резиденції з дуже серйозним виразом обличчя.

Обурення викликало те, що минулого року кабінет міністрів оголосив, що виділив кошти, щоб запропонувати кожному державному органу - місцевим радам, поліційним дільницям, судам, школам, пожежникам і рятувальним службам - безкоштовний портрет короля Чарльза.

За таку суму портрет мав би виглядати, як мінімум розкішно і мати якісну обробку, проте державні органи отримають паперову копію нового зображення монарха у форматі А3 в заскленій дубовій рамі.

Портрет короля Чарльза III (фото: instagram.com/cabinetoffice)

"У той час, коли більшість місцевих рад підвищують податки і скорочують державні послуги, коли школи й лікарні зазнають труднощів, витратити навіть 1 фунт на цю дурницю було б занадто багато", - сказав виконавчий директор антимонархічного руху "Республіка" Грем Сміт.

Також Сміт додав, що якщо король думає, що люди хочуть, щоб їхні гроші витратили на фотографії Чарльза, уряду потрібно скасувати цю схему і направити гроші туди, де вони справді потрібні.