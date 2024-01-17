Что не так с новым портретом короля Чарльза III. Чем возмущены британцы

Что не так с новым портретом короля Чарльза III

Официальный портрет Чарльза III создан для вывешивания в общественных зданиях по всей Британии по схеме, профинансированной правительством суммой в размере 8 миллионов фунтов стерлингов, которую антимонархическая группа назвала "позорной тратой денег".

На официальном портрете монарх изображён в форме королевского флота как адмирал, его правая рука лежит на белых перчатках на антикварном столе, а левая рука сжимает меч. Он стоит в парадном коридоре королевской резиденции с очень серьезным выражением лица.

Возмущение вызвало то, что в прошлом году кабинет министров объявил, что выделил средства, чтобы предложить каждому государственному органу – местным советам, полицейским участкам, судам, школам, пожарным и спасательным службам – бесплатный портрет короля Чарльза.

За такую сумму портрет должен выглядеть как минимум роскошно и иметь качественную обработку, однако государственные органы получат бумажную копию нового изображения монарха в формате А3 в остекленной дубовой раме.

Портрет короля Чарльза III (фото: instagram.com/cabinetoffice)

"В то время, когда большинство местных советов повышают налоги и сокращают государственные услуги, когда школы и больницы испытывают трудности, потратить даже 1 фунт на эту ерунду было бы слишком много", - сказал исполнительный директор антимонархического движения "Республика" Грэм Смит.

Также Смит добавил, что если король думает, что люди хотят, чтобы их деньги потратили на фотографии Чарльза, правительству следует отменить эту схему и направить деньги туда, где они действительно нужны.