Що носити взимку замість шапки: топ-5 ідей для будь-якого образу

У холодну пору року шапка - це не лише теплий аксесуар, а й стильний елемент гардероба. Проте якщо ви хочете додати своєму образу оригінальності або просто не любите носити шапки, існує безліч альтернатив.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас топ-5 ідей, які допоможуть залишатися в теплі та виглядати модно навіть у морозну зиму.

Пов'язка

Тренд slavic girl вже кілька сезонів тримається на піку популярності у світі моди. У цьому контексті пов’язка залишається актуальною. Особливість цього аксесуара полягає у його універсальності - він чудово доповнює як класичні образи, так і спортивний стиль. Легка конструкція пов’язки не псує зачіску, забезпечуючи комфорт і тепло.

Як носити пов'язку взимку (фото: instagram.com/ukrashai_ua)

Берети з картузом чи кепі

Головний убір, який серіал "Гострі картузи" повернув у тренди, підходить не тільки чоловікам. Берет з козирком чудово підкреслює характер і гармонійно вписується в унісекс та оверсайз-образи.

Кепі (фото: instagram.com/ukrashai_ua)

Балаклава

Цей вариант головного убору користується величезною популярністю серед модниць у всьому світі. Його головна перевага - ефективний захист від холоду та вітру. Балаклава не лише додає образу стильності, а й забезпечує комфорт навіть у найсуворіші погодні умови.

Балаклава (фото: instagram.com/hat_hottie_yet)

Хутряні навушники

Хоча цей аксесуар і не закриває всю голову, він чудово захищає вуха завдяки густому шару хутра. Хутряні навушники гармонійно виглядають зі стильними шубами з еко-хутра або об'ємними короткими куртками. А з приходом весни їх можна сміливо комбінувати з пальто, яке має акцентовану лінію плечей, і масивним шарфом, створюючи елегантний і теплий образ.

Хутряні навушники (фото: instagram.com/ukrashai_ua)

Панама

Хутряні панами залишаються безсмертною класикою, яка не втрачає популярності з року в рік. Ці стильні головні убори ідеально гармонують із шубами, дублянками, пуховиками та іншим об’ємним верхнім одягом.

Панама (фото:instagram.com/garna.girl.shop)