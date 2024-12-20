Як вибрати колготки під сукню на Новий рік: стилістка дала поради та поділилася лайфхаками (відео)

Напередодні новорічних вечірок і корпоративів чимало модниць вже зайнялися пошуками тієї самої сукні, а також взуття та аксесуарів. Особливу увагу також необхідно приділити колготкам. Оскільки на Новий рік багато часу проводять у русі, танцюють і веселяться, важливо, щоб колготки були зручними, а також доповнювали образ.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост Олени Шевченко вирішило розповісти, на що звернути увагу під час вибору колготок.

Стилістка зазначила, що важливо враховувати кілька ключових правил.

Тип сукні

Коротка сукня

Якщо ви пригледіли коротку новорічну сукню, важливо обрати колготки, які матимуть гармонійний вигляд і не привертатимуть зайвої уваги. Чорні або темні однотонні колготки (матові або з блиском) підійдуть ідеально.

Довга сукня

З довгою сукнею можна поекспериментувати з колготками з декоративними елементами (наприклад, з вишивкою, візерунками або легким блиском). Важливо пам'ятати, що колготки мають бути досить щільними, щоб підтримувати образ, але не відволікати увагу від самої сукні.

Щільність колготок

"Що тонша сукня, то тоншими мають бути колготки", - зазначила Шевченко.

Легкі сукні з повітряних тканин - обираємо 20-40 DEN, якщо сукня з важкого трикотажу або атласу - підходять варіанти 40-60 DEN.

Але під святкові сукні зазвичай варто обирати напівпрозорі колготки для легкості образу.

Колір колготок

Колготки можуть бути в тон сукні - це створює плавний перехід і візуально подовжує ноги.

Також вони можуть бути в тон до взуття - ще один спосіб зробити ноги довшими та образ гармонійнішим.

Якщо сукня і взуття одного кольору, підійдуть напівпрозорі колготки.

Для світлих образів підійдуть світлі колготки, для темних - темні.

Декоративні елементи

Люрекс - чудовий варіант для свят, надає блиску і святковості.

Стрази - підкреслять оригінальність і перетворять навіть базову сукню на яскравий вечірній образ.

Тематика і стиль новорічного свята

Якщо у вас тематична вечірка, наприклад, у стилі ретро або в якомусь яскравому кольоровому рішенні (червоний, золотий, срібний), виберіть колготки, які відповідають загальній палітрі.

Для більш елегантних заходів обирайте колготки з мінімальними декоративними елементами - наприклад, з легким блиском або однотонні, але якісні.