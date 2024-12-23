Что носить зимой вместо шапки: топ-5 идей для любого образа

В холодное время года шапка - это не только теплый аксессуар, но и стильный элемент гардероба. Однако если вы хотите добавить своему образу оригинальности или просто не любите носить шапки, существует множество альтернатив.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас топ-5 идей, которые помогут оставаться в тепле и выглядеть модно даже в морозную зиму.

Повязка

Тренд slavic girl уже несколько сезонов держится на пике популярности в мире моды. В этом контексте повязка остается актуальной. Особенность этого аксессуара заключается в его универсальности - он прекрасно дополняет как классические образы, так и спортивный стиль. Легкая конструкция повязки не портит прическу, обеспечивая комфорт и тепло.

Как носить повязку зимой (фото: instagram.com/ukrashai_ua)

Береты с кепкой или кепи

Головной убор, который сериал "Острые козырьки" вернул в тренды, подходит не только мужчинам. Берет с козырьком прекрасно подчеркивает характер и гармонично вписывается в унисекс и оверсайз-образы.

Кепи (фото: instagram.com/ukrashai_ua)

Балаклава

Этот вариант головного убора пользуется огромной популярностью среди модниц во всем мире. Его главное преимущество - эффективная защита от холода и ветра. Балаклава не только добавляет образу стильности, но и обеспечивает комфорт даже в самые суровые погодные условия.

Балаклава (фото: instagram.com/hat_hottie_yet)

Меховые наушники с мехом

Хотя этот аксессуар и не закрывает всю голову, он прекрасно защищает уши благодаря густому слою меха. Меховые наушники гармонично смотрятся со стильными шубами из эко-меха или объемными короткими куртками. А с приходом весны их можно смело комбинировать с пальто, которое имеет акцентированную линию плеч, и массивным шарфом, создавая элегантный и теплый образ.

Меховые наушники (фото: instagram.com/ukrashai_ua)

Панама

Меховые панамы остаются бессмертной классикой, которая не теряет популярности из года в год. Эти стильные головные уборы идеально гармонируют с шубами, дубленками, пуховиками и другой объемной верхней одеждой.

Панама (фото:instagram.com/garna.girl.shop)