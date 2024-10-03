Що носити восени, коли на вулиці плюс 15 градусів: ідеї стильних образів

Тренч

На перехідний період від літа до осені радимо приглянути плащ або, як його ще називають, тренч. Це може бути класика - тобто бежевий або пісочного відтінку, або оригінальний варіант зі шкіри або замші.

Для стильного повсякденного луку надягайте білу сорочку, сірі джинси прямого крою та тренч. Доповнять образ слінгбеки на невеликому підборі та мініатюрна сумка.

Варіант образу на кожен день (фото: instagram.com/sylviemus_)

Теплий костюм

Універсальна річ на осінь та зиму - в'язаний костюм. Він може бути як зі штанами, так і зі спідницею міді. Доповнити його можна практично будь-яким взуттям: кросівками, грубими черевиками, ботильйонами або туфлями-човниками.

Варіант теплого костюма на осінь (фото: instagram.com/monikh)

Шкіряна куртка

Куртки з натуральної та штучної шкіри - найкраще придбання на теплу осінь, коли ще немає сильних дощів, вітру та заморозків. Модні блогери пропонують цього сезону розглянути не тільки класичну чорну куртку, але й звернути увагу на червоний і коричневий відтінки.

Одягайте шкірянку з улюбленими джинсами та трендовими кросівками.

Лук на осінь-2024 (фото: instagram.com/amaka.hamelijnck)

Легінси

Коли на вулиці +15 градусів, саме час дістати зручні легінси. Їх можна поєднувати з об'ємними худі та шкіряними куртками. Або ж носити з довгими пальтами, грубими черевиками та довгими светрами.

Легінси на осінь (фото: instagram.com/wearetwinset)

Трикотажна сукня

Ще один безпрограшний варіант - тепла трикотажна сукня. Вибирайте базові відтінки, наприклад, білий або молочний, які підійдуть під будь-який верхній одяг чи взуття. Або ж можна поекспериментувати з трендовими відтінками осені: коричневим або бургунді.

Сукня молочного відтінку на осінь (фото: instagram.com/styleidealist)

Колір бургунді у тренді (фото: instagram.com/femmeblk)