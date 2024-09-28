Який трендовий відтінок додати до базового гардеробу цієї осені (фото)

Осінь часто асоціюється з жовто-коричневою гамою, яку багато хто під час цього сезону любить додавати до свого гардеробу. Однак не варто обмежуватися тільки такими відтінками, а то й зовсім одягатися з ніг до голови у чорне та сіре.

РБК-Україна (проект Styler) вирішило розповісти про пильно-рожевий відтінок, який буде на піку популярності восени та взимку 2024 року.

Пильна троянда - особливий колір, якого набувають пелюстки квітів у момент в'янення. Найпростішою його версією є суміш рожевого та сірого кольорів.

Цей відтінок можна охарактеризувати як елегантний, жіночний, витончений. Він поєднується з усіма базовими кольорами, але при цьому робить образ оригінальнішим.

Такий колір відмінно поєднується з білим та коричневим. Для стильного повсякденного образу підберіть светр пильно-рожевого кольору. Поєднуйте його з білими брюками палаццо та коричневим взуттям. Доповнить лук замшева сумка шоколадного відтінку, який зараз також у тренді.

Модний образ на осінь (фото: instagram.com/anoukyve)

Ще один універсальний варіант як для походу на роботу, так і на побачення: шовкова блуза відтінку запорошеної троянди, білі штани та коричневі аксесуари. Такого кольору светр можна накинути на плечі, створивши таким чином багатошаровий лук.

Лук на осінь (фото: instagram.com/anoukyve)

Для виходу у світ пригляньте сукню міді у кольорі пильної троянди. До неї підберіть відкрите або закрите взуття - залежно від того, де проходитиме ваш захід, а также мініатюрну сумку.

Святковий образ на осінь (фото: instagram.com/anoukyve)

А для прогулянки у вихідний день з подругами або з коханою людиною надягайте базові джинси прямого крою, светр пильно-рожевого відтінку та коричневе пальто. Доповнять образ слінгбеки з вузькими носками та сумочка-клатч у тон до верхнього одягу.

Варіант на осінь (фото: instagram.com/anoukyve)