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Який трендовий відтінок додати до базового гардеробу цієї осені (фото)

Субота 28 вересня 2024 18:23
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Який трендовий відтінок додати до базового гардеробу цієї осені (фото) Відтінок пильної троянди в трендах 2024 року (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Осінь часто асоціюється з жовто-коричневою гамою, яку багато хто під час цього сезону любить додавати до свого гардеробу. Однак не варто обмежуватися тільки такими відтінками, а то й зовсім одягатися з ніг до голови у чорне та сіре.

РБК-Україна (проект Styler) вирішило розповісти про пильно-рожевий відтінок, який буде на піку популярності восени та взимку 2024 року.

Пильна троянда - особливий колір, якого набувають пелюстки квітів у момент в'янення. Найпростішою його версією є суміш рожевого та сірого кольорів.

Цей відтінок можна охарактеризувати як елегантний, жіночний, витончений. Він поєднується з усіма базовими кольорами, але при цьому робить образ оригінальнішим.

Такий колір відмінно поєднується з білим та коричневим. Для стильного повсякденного образу підберіть светр пильно-рожевого кольору. Поєднуйте його з білими брюками палаццо та коричневим взуттям. Доповнить лук замшева сумка шоколадного відтінку, який зараз також у тренді.

Який трендовий відтінок додати до базового гардеробу цієї осені (фото)

Модний образ на осінь (фото: instagram.com/anoukyve)

Ще один універсальний варіант як для походу на роботу, так і на побачення: шовкова блуза відтінку запорошеної троянди, білі штани та коричневі аксесуари. Такого кольору светр можна накинути на плечі, створивши таким чином багатошаровий лук.

Який трендовий відтінок додати до базового гардеробу цієї осені (фото)Який трендовий відтінок додати до базового гардеробу цієї осені (фото)

Лук на осінь (фото: instagram.com/anoukyve)

Для виходу у світ пригляньте сукню міді у кольорі пильної троянди. До неї підберіть відкрите або закрите взуття - залежно від того, де проходитиме ваш захід, а также мініатюрну сумку.

Який трендовий відтінок додати до базового гардеробу цієї осені (фото)

Святковий образ на осінь (фото: instagram.com/anoukyve)

А для прогулянки у вихідний день з подругами або з коханою людиною надягайте базові джинси прямого крою, светр пильно-рожевого відтінку та коричневе пальто. Доповнять образ слінгбеки з вузькими носками та сумочка-клатч у тон до верхнього одягу.

Який трендовий відтінок додати до базового гардеробу цієї осені (фото)

Варіант на осінь (фото: instagram.com/anoukyve)

Раніше ми розповіли про 5 образів на осінь, щоб бути найстильнішою.

Також дізнайтеся, як виглядає наймодніше взуття на осінь 2024 року.

Для написання матеріалу було використано Instagram-сторінку модного блогера Anouk Yve.

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