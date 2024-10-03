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Что носить осенью, когда на улице плюс 15 градусов: идеи стильных образов

Стильные образы на прохладную осень (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Первый месяц осени порадовал теплой и даже жаркой летней погодой. Но на смену ему пришел октябрь, поэтому настало время пересмотреть свой гардероб и добавить в него уютные свитера и гольфы-водолазки, теплые куртки и пальто, а также головные уборы.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, на какие вещи обратить внимание в этом сезоне и какие луки с ними можно составить.

Тренч

На переходное время от лета к осени советуем присмотреть плащ или, как его еще называют, тренч. Это может быть классика - то есть бежевый или песочного оттенка, или же оригинальный вариант из кожи или замши. 

Для стильного повседневного лука надевайте белую рубашку, серые джинсы прямого кроя и тренч. Дополнят образ слингбэки на небольшом каблуке и миниатюрная сумка.

Вариант образа на каждый день (фото: instagram.com/sylviemus_)

Теплый костюм

Универсальная вещь на осень и зиму - вязаный костюм. Он может быть как с брюками, так и с юбкой миди. Дополнить его можно практически любой обувью: кроссовками, грубыми ботинками, ботильонами или туфлями-лодочками. 

Вариант теплого костюма на осень (фото: instagram.com/monikh)

Кожаная куртка

Куртки из натуральной и искусственной кожи - лучшее приобретение на теплую осень, когда еще нет сильных дождей, ветра и заморозков. Модные блогеры предлагают в этом сезоне рассмотреть не только классическую черную куртку, но и обратить внимание на красный и коричневый оттенки.

Надевайте кожанку с любимыми джинсами и трендовыми кроссовками.

Лук на осень-2024 (фото: instagram.com/amaka.hamelijnck)

Легинсы 

Когда на улице +15 градусов, самое время достать удобные легинсы. Их можно сочетать с объемными худи и кожаными куртками. Или же носить с длинными пальто, грубыми ботинками и длинными свитерами.

Леггинсы на осень (фото: instagram.com/wearetwinset)

Трикотажное платье

Еще один беспроигрышный вариант - теплое трикотажное платье. Выбирайте базовые оттенки, например, белый или молочный, которые подойдут под любую верхнюю одежду или обувь. Или же можно поэкспериментировать с трендовыми оттенками осени: коричневым или бургунди.

Платье молочного оттенка на осень (фото: instagram.com/styleidealist)

Цвет бургунди в тренде (фото: instagram.com/femmeblk)

 

Ранее мы рассказали, с чем носить джинсы в офис и на деловую встречу.

Также посмотрите, какой трендовый оттенок добавить в базовый гардероб этой осенью.

Для написания материала были использованы Instagram-страницы модных блогеров: Fashion stylist Karina, Sylvie Mus, Monikh, AMAKA, Sarah & Philippa, Lydia Tsegay.

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