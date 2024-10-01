У чому зігрітися у жовтні: модні образи з теплими светрами та гольфами-водолазками
Прохолодна осінь потихеньку входить у свої права. І якщо ще декілька днів тому можна було комбінувати літні сукні, сарафани і навіть шорти з піджаками та легкими куртками, то найближчим часом варто задуматися про теплі та багатошарові луки.
РБК-Україна (проект Styler) вирішило розповісти, з чим цієї осені комбінувати светри та гольфи-водолазки.
Водолазка + леопардові джинси + пальто
Як відомо, леопардовий принт зараз на піку популярності. Для розслабленого повсякденного луку надягайте джинси з високою посадкою з анімалістичним принтом, чорний светр і довге пальто такого ж відтінку. Доповніть образ об'ємною сумкою та ботильйонами.
Модний образ на осінь (фото: instagram.com/styleidealist)
Водолазка + замшевий піджак + прямі штани
Образ у коричневій гамі точно виділить вас із натовпу. Одягайте штани прямого крою та гольф-водолазку більш насиченого відтінку, а зверху накиньте замшевий піджак. Доповнять лук ботильйони з вузькими носками та на невеликих підборах, стильна сумка та золоті прикраси.
Стильний лук в офіс (фото: instagram.com/femmeblk)
Водолазка + костюм із жилетом + пальто
Стильний лук на ділову зустріч або офіс можна розбавити водолазкою контрастного кольору. Одягайте костюм у тонку смужку, що складається із жилета та штанів, а також червоний гольф. Зверху накиньте тепле пальто. Завершать образ мініатюрна сумка бордового відтінку та взуття на високих підборах.
Образ на ділову зустріч (фото: instagram.com/venswifestyle)
Водолазка + шкіряна сорочка + джинси
Варіант луку на "бабине літо": джинси, білий гольф і шкіряна сорочка або куртка. Цей образ у комбінації з грубими черевиками чи зручними кросівками підійде на щодень.
Образ із джинсами (фото: instagram.com/thandimaq)
Светр + спідниця міді
Строгу спідницю-олівець можна скомбінувати з яскравим светром, а також додати в образ акценти за допомогою масивних прикрас на шиї, браслета та сережок. Завершать лук високі чоботи та містка сумка із замші.
Лук з яскравим светром (фото: instagram.com/nnennaechem)
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Для написання матеріалу були використані Instagram-сторінки модних блогерів: Karina Fashion stylist, Lydia Tsegay, Renia Jaz, Thandi, NNENNA.