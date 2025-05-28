Що носити влітку 2025: Андре Тан назвав найстильніші футболки сезону

Відомий український дизайнер Андре Тан розповів, які футболки будуть найактуальнішими в сезоні 2025. Простота, комфорт і стиль - головні орієнтири цього літа.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на новий пост в Instagram стиліста.

Квітковий принт

По-перше, це квітковий принт. Це справжній мастхев цього літа. На піку популярності будуть футболки з об'ємними квітами та яскравими квітковими візерунками.

"Вони додають в образ свіжості, романтичності та гарного настрою", - зазначив Тан.

Поєднувати такі футболки можна з джинсами та шортами - для повсякденного образу, або ж зі спідницею - для вечірнього виходу у світ.

Футболки на літо 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Футболка поло

Футболка поло - це вид футболки з комірцем, застібкою на ґудзиках (зазвичай 2-3) і короткими рукавами. Вона поєднує в собі елементи спортивного і класичного стилю, тому підходить і для повсякденного носіння, і для більш стриманих, smart casual образів.

"Футболка поло - це класика, яка не виходить з моди ніколи. Вибір для тих, хто цінує комфорт і елегантність в одному флаконі", - підкреслив стиліст.

Поєднувати футболки поло можна з легкими шортами або штанами для стильного, але водночас простого образу. Можна носити і на роботу, і на прогулянку.

Футболки на літо 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Майки на тонких бретелях

Майки на тонких бретелях - базовий елемент літнього гардероба, який 2025 року знову опинився в центрі уваги. Вони одночасно прості, сексуальні й універсальні, легко адаптуються до будь-якого стилю - від романтичного до мінімалістичного або навіть ділового в тандемі з жакетом.

Футболки на літо 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

"Майки на тонких бретелях - це найкраще рішення для спекотного літа. Легкі, зручні, вони ідеально підходять для спекотних днів. Їх круто поєднувати з джинсами, шортами або спідницею максі. Можна носити їх із піджаками або кардиганами, щоб створити більш елегантний або вечірній образ", - зазначив Тан.