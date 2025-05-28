Что носить летом 2025: Андре Тан назвал самые стильные футболки сезона

Известный украинский дизайнер Андре Тан рассказал, какие футболки будут самыми актуальными в сезоне 2025. Простота, комфорт и стиль - главные ориентиры этого лета.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост в Instagram стилиста.

Цветочный принт

Во-первых, это цветочный принт. Это настоящий мастхев этого лета. На пике популярности будут футболки с объемными цветами и яркими цветочными узорами.

"Они добавляют образу свежести, романтичности и хорошего настроения", - отметил Тан.

Сочетать такие футболки можно с джинсами и шортами - для повседневного образа, или же с юбкой - для вечернего выхода в свет.

Футболки на лето 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Футболка поло

Футболка поло - это вид футболки с воротничком, застежкой на пуговицах (обычно 2-3) и короткими рукавами. Она сочетает в себе элементы спортивного и классического стиля, поэтому подходит и для повседневной носки, и для более сдержанных, smart casual образов.

"Футболка поло - это классика, которая не выходит из моды никогда. Выбор для тех, кто ценит комфорт и элегантность в одном флаконе", - подчеркнул стилист.

Сочетать футболки поло можно с легкими шортами или брюками для стильного, но в то же время простого образа. Можно носить и на работу, и на прогулку.

Футболки на лето 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Майки на тонких бретелях

Майки на тонких бретелях - базовый элемент летнего гардероба, который в 2025 году снова оказался в центре внимания. Они одновременно просты, сексуальны и универсальны, легко адаптируются к любому стилю - от романтического до минималистического или даже делового в тандеме с жакетом.

Футболки на лето 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

"Майки на тонких бретелях - это лучшее решение для жаркого лета. Легкие, удобные, они идеально подходят для жарких дней. Их круто сочетать с джинсами, шортами или юбкой макси. Можно носить их с пиджаками или кардиганами, чтобы создать более элегантный или вечерний образ", - отметил Тан.