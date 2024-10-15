Що носити на роботу восени: 5 модних образів із трендовими речами, які виділять вас із натовпу

Брючний костюм

Щоб точно виділитися із сірої маси, пригляньте брючний костюм насиченого коричневого відтінку. Вибирайте моделі в стилі оверсайз, щоб одягнути під піджак блузу або гольф-водолазку, а в прохолодні дні ще й жилетку. Доповнять образ ботильйони на стійкому підборі.

Варіант в офіс та на ділову зустріч (фото: instagram.com/modedamour)

Зазначимо, що піджак також можна носити з джинсами та лоферами, тому ця деталь гардеробу має бути точно у вас. А коричневий колір - ще й тренд 2024 року.

Ще один варіант з піджаком (фото: instagram.com/nlmarilyn)

Укорочене пальто та високі чоботи під шкіру крокодила

Також на піку популярності укорочене пальто. Такий верхній одяг можна поєднувати з легінсами, теплими гольфами та високими чоботями зі штучної шкіри, що імітує шкіру пітона. Вибирайте модель чобіт на невеликих підборах і з завуженими носками. Доповнять образ тепла шапка та класична шкіряна сумка чорного відтінку.

Стильний образ на осінь-2024 (фото: instagram.com/nlmarilyn)

Класичні штани та пальто

Також пригляньте на осінь широкі штани, які ідеально підкреслять вашу фігуру. Це може бути модель класичного чорного кольору, який поєднуватиметься з іншими деталями гардеробу. Одягайте їх із білим гольфом-водолазкою та довгим пальтом. Доповніть лук клатчем та шкіряними рукавичками.

Стильний варіант на осінь (фото: instagram.com/sylviemus_)

Трикотажна сукня та кардиган на гудзиках

Якщо у вас в офісі немає строгого дрес-коду, придивіться до такого лаконічного образу: трикотажне плаття в довжині міді та кардиган на ґудзиках. Доповнити лук можна яскравим взуттям або сумкою, а зверху накинути улюблене пальто.

Образ на кожен день (фото: instagram.com/abimarvel)

Шкіряний тренч та широкі штани

Також зверніть увагу на речі з натуральної та штучної шкіри. Вони зможуть зробити ваш осінній образ стильнішим. Одягайте широкі штани або джинси, гольф та довге шкіряне пальто. Доповніть лук взуттям на низькому ходу та сумкою незвичної форми.

Лук в офіс (фото: instagram.com/daniellejinadu)