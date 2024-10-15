Что носить на работу осенью: 5 модных образов с трендовыми вещами, которые выделят вас из толпы

Брючный костюм

Чтобы точно выделиться из серой массы, присмотрите брючный костюм насыщенного коричневого оттенка. Выбирайте модели в стиле оверсайз, чтобы поддеть под пиджак блузу или гольф-водолазку, а в прохладные дни еще и жилетку. Дополнят образ ботильоны на устойчивом каблуке.

Вариант в офис и на деловую встречу (фото: instagram.com/modedamour)

Отметим, что пиджак также можно носить с джинсами и лоферами, поэтому эта деталь гардероба точно должна быть у вас. А коричневый цвет - тренд 2024 года.

Еще один вариант с пиджаком (фото: instagram.com/nlmarilyn)

Укороченное пальто и высокие сапоги под кожу крокодила

Также на пике популярности укороченное пальто. Такую верхнюю одежду можно сочетать с легинсами, теплыми гольфами и высокими сапогами из искусственной кожи, имитирующей кожу питона. Выбирайте модель сапог на небольшом каблуке и с зауженными носками. Дополнят образ теплая шапка и классическая кожаная сумка черного оттенка.

Стильный образ на осень-2024 (фото: instagram.com/nlmarilyn)

Классические брюки и пальто

Также присмотрите на осень широкие брюки, которые идеально подчеркнут вашу фигуру. Это может быть модель классического черного цвета, который будет сочетаться с другими деталями гардероба. Надевайте их с белым гольфом-водолазкой и длинным пальто. Дополните лук клатчем и кожаными перчатками.

Стильный вариант на осень (фото: instagram.com/sylviemus_)

Трикотажное платье и кардиган на пуговицах

Если у вас в офисе нет строгого дресс-кода, присмотритесь к такому лаконичному образу: трикотажное платье в длине миди и кардиган на пуговицах. Дополнить лук можно яркой обувью или сумкой, а сверху накинуть любимое пальто.

Образ на каждый день (фото: instagram.com/abimarvel)

Кожаный тренч и широкие штаны

Также обратите внимание на вещи из натуральной и искусственной кожи. Они смогут сделать ваш осенний образ более стильным. Надевайте широкие брюки или джинсы, гольф и длинное кожаное пальто. Дополните лук обувью на низком ходу и сумкой необычной формы.

Лук в офис (фото: instagram.com/daniellejinadu)