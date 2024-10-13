Як стилізувати ковбойські чоботи: дружина Віктора Павліка показала трендовий образ
Дружина Віктора Павліка, блогерка та підприємиця Катерина Репяхова, яка нещодавно показалася в лікарні з маленьким сином, продемонструвала стильний образ із ковбойськими чоботями.
РБК-Україна (проект Styler) вирішило докладніше розповісти про це трендове взуття та образ обраниці українського співака.
Ковбойські чоботи - тренд осені 2024 року
Як відомо, ковбойські чоботи вперше були вигадані ще в XV-XVI столітті в Іспанії. Тоді це була специфічна модель взуття для верхової їзди, довгий ніс якої легко потрапляв у стремена, а високий і скошений підбор дозволяв нозі не випадати з нього.
У XIX столітті такий фасон став широко популярним серед американських скотарів. Потім така модель взуття була знову на піку популярності у 1920-х, 1970-1980-х та 2000-х роках.
У ковбойських чобіт високий скошений підбор, округлий або гостріший мис, висока халява і традиційна відстрочка. Носити такі чоботи можна як із короткими спідницями, так і в довжині міді та максі. Також можна поекспериментувати з образами та підібрати під них штани чи джинси.
Як стилізувала ковбойські чоботи Катерина Репяхова
Для походу на концерт блогерка обрала стильний образ у біло-молочній гамі з ковбойськими чоботами.
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Вона одягла коротку спідницю, яку доповнила трикотажним жакетом із золотистими гудзиками.
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Також Репяхова доповнила лук сережками із перлами.
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Завершити лук вона вирішила бомбером у стилі оверсайз світло-бежевого відтінку з накладними кишенями, мініатюрною сумкою крос-боді та сірими ковбойськими чоботями.
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Раніше інша блогерка показала, з чим носити трендові сірі джинси.
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