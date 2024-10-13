ua en ru
Нд, 13 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Як стилізувати ковбойські чоботи: дружина Віктора Павліка показала трендовий образ

Неділя 13 жовтня 2024 19:03
UA EN RU
Як стилізувати ковбойські чоботи: дружина Віктора Павліка показала трендовий образ Дружина Віктора Павліка (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Дружина Віктора Павліка, блогерка та підприємиця Катерина Репяхова, яка нещодавно показалася в лікарні з маленьким сином, продемонструвала стильний образ із ковбойськими чоботями.

РБК-Україна (проект Styler) вирішило докладніше розповісти про це трендове взуття та образ обраниці українського співака.

Ковбойські чоботи - тренд осені 2024 року

Як відомо, ковбойські чоботи вперше були вигадані ще в XV-XVI столітті в Іспанії. Тоді це була специфічна модель взуття для верхової їзди, довгий ніс якої легко потрапляв у стремена, а високий і скошений підбор дозволяв нозі не випадати з нього.

У XIX столітті такий фасон став широко популярним серед американських скотарів. Потім така модель взуття була знову на піку популярності у 1920-х, 1970-1980-х та 2000-х роках.

У ковбойських чобіт високий скошений підбор, округлий або гостріший мис, висока халява і традиційна відстрочка. Носити такі чоботи можна як із короткими спідницями, так і в довжині міді та максі. Також можна поекспериментувати з образами та підібрати під них штани чи джинси.

Як стилізувала ковбойські чоботи Катерина Репяхова

Для походу на концерт блогерка обрала стильний образ у біло-молочній гамі з ковбойськими чоботами.

Як стилізувати ковбойські чоботи: дружина Віктора Павліка показала трендовий образ

Скриншот

Вона одягла коротку спідницю, яку доповнила трикотажним жакетом із золотистими гудзиками.

Як стилізувати ковбойські чоботи: дружина Віктора Павліка показала трендовий образ

Скриншот

Також Репяхова доповнила лук сережками із перлами.

Як стилізувати ковбойські чоботи: дружина Віктора Павліка показала трендовий образ

Скриншот

Завершити лук вона вирішила бомбером у стилі оверсайз світло-бежевого відтінку з накладними кишенями, мініатюрною сумкою крос-боді та сірими ковбойськими чоботями.

Як стилізувати ковбойські чоботи: дружина Віктора Павліка показала трендовий образЯк стилізувати ковбойські чоботи: дружина Віктора Павліка показала трендовий образЯк стилізувати ковбойські чоботи: дружина Віктора Павліка показала трендовий образ

Скриншот

Раніше інша блогерка показала, з чим носити трендові сірі джинси.

Також читайте, як створити осінній "лук" з легкою сукнею.

Читайте РБК-Україна в Google News
Модні тренди Стиль життя Тренди
NEWS
Прокуратура відкрила справу через розстріл українських полонених у Курській області
Прокуратура відкрила справу через розстріл українських полонених у Курській області