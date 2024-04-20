Періс Хілтон вперше показала обличчя своєї 5-місячної донечки Лондон (фото)

Наприкінці листопада минулого року 43-річна Періс Хілтон оголосила про те, що стала матір'ю вдруге за допомогою сурогатного материнства. Фанати акторки припускали, що вона приховує доньку від публіки, одняк днями голлівудська зірка вперше показала обличчя молодшої дівчинки в соцмережах.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Як виглядає молодша донька Періс Хілтон

Співачка опублікувала сімейну фотосесію, на якій також був присутній її чоловік, бізнесмен Картер Реум і син Фенікс.

За словами Хілтон, материнство надихнуло її на створення пісні "Fame Won't Love You", записаної разом зі співачкою Sia.

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Періс Хілтон з родиною (фото: instagram.com/parishilton)

"Представляю вам Лондон Мерилін Хілтон-Реум. Відтоді, як себе пам'ятаю, я мріяла бути мамою доньки на ім'я Лондон. Я так вдячна, що вона тут, і щиро ціную кожну мить, проведену з нею… Моя неймовірна подорож материнством надихнула мене на нову, дуже особисту пісню під назвою Fame Won't Love You", - написала Періс.

Нагадаємо, раніше зірка зізнавалася, що назвала свою доньку на честь столиці Великої Британії.

Періс Хілтон з дітьми (фото: instagram.com/parishilton)

Для народження дітей Хілтон заморожувала яйцеклітини, через що їй довелося пройти через безліч болючих медичних процедур.

За словами акторки, вона відчувала біль і ненавиділа цей процес, проте в результаті залишилася задоволеною і відчула себе щасливою.