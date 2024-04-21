"Что с нашей страной не так?". Жена Павлика расплакалась из-за буллинга 2-летнего сына

Жену певца Виктора Павлика Екатерину Репяхову довели до слез хейтеры, которые жестоко и некорректно высказались в сторону ее 2-летнего сына Михаила.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram блогерши.

Хейтеры довели до слез жену Виктора Павлика

В июле 2023 года Екатерина поделилась с фолловерами, что ее сын имеет задержку речи.

После этого признания она постоянно получает множество негативных комментариев относительно отката в развитии ее ребенка.

"Умников вызвали? Мой мальчик еще всем покажет. Из-за таких людей в нашем обществе не нормотипичные дети считаются чем-то позорным и это большая беда", - отметила Репьяхова.

Екатерина Репьяхова ответила хейтерам (фото: instagram.com/repyahovakate)

Сейчас мальчик проходит лечение по педагогическому подходу, медикаментозное лечение молодая мама не рассматривает.

"Я горжусь быть мамой не нормотипичного ребенка. Мой сын выбрал меня, потому что знал, что его буду любить таким, какой он есть. Я пройду с ним этот трудный путь. Я буду держать его за руку столько, сколько ему это будет нужно. Что с нашей страной не так?", - написала блогерша.

Екатерину Репейову довели до слез хейтеры (фото: instagram.com/repyahovakate)

Напомним, в январе любимая Павлика рассказывала, когда поняла, что Мише нужно к врачам.

По ее словам, это произошло в апреле прошлого года - именно тогда малыш сильно заболел и произошел "откат в развитии".

"Міша до 1,5 року розвивався, як усі дітки. Потім сильно захворів і в нас стався відкат у розвитку. Повне усвідомлення прийшло у квітні 2023 року. Через тиждень ми вже були у невролога. Квітень 2023 року - Міші був рік і 11 місяців", - писала Катерина.