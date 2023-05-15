Що нареченим не можна робити на весіллі: важливі прикмети

Гладкі обручки

Зараз у моді різні обручки - з камінням, обідками, поєднання різних металів. Але з давніх часів обручки були гладкі, без малюнків і доповнень. І тому є важливе пояснення. Гладкі обручки принесуть парі спокійне і рівне життя. А камінці та обідки – постійні перепони та шорсткості.

Весільна сукня

Сукня нареченої має бути новою. Брати його напрокат, позичати у знайомих, купувати б/в чи одягати бабусину - не найкраща ідея. Є ризик повторити чужу долю у стосунках, особливо не зовсім благополучну.

Тому рекомендується купувати нову сукню. Нехай вона буде не найшикарніша і найдорожча, але без "шлейфу" чужих неприємностей.

Букет

Наречена протягом весілля не повинна передавати свій букет будь-кому. І бажано взагалі не випускати його з уваги. У крайньому разі потримати букет може наречений чи мама нареченої.

Віддати букет нареченої сторонньому - можна спричинити біди на сімейне життя. А ось після закінчення весілля цей букет наречена має сама подарувати іншій дівчині.

Монета під п'ятою нареченого

Якщо ви хочете прожити все життя в достатку, потрібно підкласти монетку нареченому в туфлі. Розмістіть її під п'ятою правої ноги.

Таємний аксесуар

На весіллі наречені більш сприйнятливі до поганих поглядів. Щоб уникнути пристріту та псування, їм потрібно на свої весільні костюми заколоти шпильки – так, щоб їх ніхто не бачив.

Берегти одяг

Одяг наречених повинен протягом усього весілля залишатися цілим. Порвати щось, зламати замок, зіпсувати сукню - призведе до бід та невдач. Це ж стосується й раптових падінь – бажано не робити різких рухів.

Не можна озиратися

Згідно з давніми прикметами, наречений і наречена, які вийшли з дому, не повинні озиратися. Інакше вони швидко знову повернуться до будинків батьків і розлучаться.

Погані події

Будь-які погані події напередодні весілля або в день урочистостей – привід перенести одруження. Смерть родичів, навіть в інших містах чи країнах, проблеми зі здоров'ям, аварії – це все вважається поганою подією.

Тільки разом

Важлива прикмета - під час весілля між нареченим і нареченою не можна нікому сідати чи ставати. Пара повинна триматися разом, інакше не уникнути сварок та зрад.