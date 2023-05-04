Що не варто дарувати нареченим на весілля: ці подарунки притягують неприємності

Весілля - це завжди радісний захід і поряд із нареченими збираються рідні та друзі. І звичайно ж усі гості дарують їм подарунки. Вибір вдалого подарунка для багатьох стає проблемою, тому що хочеться зробити приємне, вручити щось корисне і не нашкодити молодій сім'ї.

Які подарунки не можна дарувати на весілля згідно з прикметами – читайте у матеріалі нижче.

Свічки

Такий подарунок вважається невдалим не лише на весілля, а й на ювілеї, заручини та інші важливі свята. Вважається, коли така свічка згорить після використання, вона приверне до їхньої родини сварки та сварки.

У ювілярів свічки можуть вкрасти радість життя чи здоров'я, а заручена пара може посваритися ще до весілля.

Годинник

Цей предмет також не рекомендують дарувати на будь-які знаменні дати, особливо на весілля та день народження. Вважається, що такий подарунок відраховуватиме і скорочуватиме щасливий час у того, кому годинник подарували.

Вази

Звичка дарувати вази з'явилася не так давно і багато хто явно не знав, що цей предмет вважається негативним. Річ у тому, що дарувати порожні величезні предмети категорично не можна - це веде до безгрошів'я та фінансових проблем.

Крім того, на весілля не можна дарувати те, що швидко може розбитися – у молодої пари можуть розпочатися конфлікти та скандали.

Антикварні речі

І такі предмети потрапили до списку заборон. Весілля – це зародження нової родини зі своїм власним біополем, традиціями, правилами та порядками. А старовинні речі принесуть до їхнього будинку енергетику своїх минулих власників і не завжди вона є позитивною.

Подарувавши антикварну річ нареченим, ви ризикуєте подарувати їм невдачі та біди колишнього власника.

Ножі

Усі гострі предмети мають руйнівну енергетику. Для молодої сім'ї набір хороших ножів буде дуже доречним, але не варто дарувати їх на весілля. Такий подарунок може принести неприємності у їхні стосунки. Це стосується також виделок, ножиць та всього гострого.