Что новобрачным нельзя делать на свадьбе: важные приметы

Гладкие кольца

Сейчас в моде разные обручальные кольца - с камнями, ободками, сочетание разных металлов. Но с древних времен обручальные кольца были гладкие, без рисунков и дополнений. И этому есть важное объяснение. Гладкие кольца принесут паре спокойную и ровную жизнь. А камушки и ободки - постоянные преграды и шероховатости.

Свадебное платье

Платье невесты должно быть новым. Брать его напрокат, одалживать у знакомых, покупать б/у или надевать бабушкино - не самая лучшая идея. Есть риск повторить чужую судьбу в отношениях, особенно не совсем благополучную.

Поэтому рекомендуется покупать новое платье. Пусть оно будет не самое шикарное и дорогое, но без "шлейфа" чужих неприятностей.

Букет

Невеста в течении свадьбы не должна передавать свой букет кому-либо. И желательно вообще не выпускать его из виду. В крайнем случае подержать букет может жених или мама невесты.

Отдать букет невесты постороннему - можно навлечь беды на семейную жизнь. А вот после окончания свадьбы этот букет невеста должна сама подарить другой девушке.

Монета под пяткой жениха

Если вы хотите прожить всю жизнь в достатке, то нужно подложить монетку жениху в туфли. Разместите ее под пяткой правой ноги.

Тайный аксессуар

На свадьбе новобрачные более восприимчивы к дурным взглядам. Чтобы избежать сглаза и порчи, им нужно на свои свадебные костюмы заколоть булавки - так, чтобы их никто не видел.

Беречь одежду

Одежда новобрачных должна в течении всей свадьбы оставаться целой. Порвать что-либо, сломать замок, испортить платье - приведет к бедам и неудачам. Это же касается и внезапных падений - желательно не делать резких движений.

Нельзя оглядываться

Согласно древним приметам, жених и невеста, которые вышли из дома, не должны оглядываться. Иначе они быстро снова вернутся в дома родителей и расстанутся.

Плохие события

Любые плохие события накануне свадьбы или в день торжества - повод перенести бракосочетание. Смерть родственников, даже в других городах или странах, проблемы со здоровьем, аварии - это все считается плохим событием.

Только вместе

Важная примета - во время свадьбы между женихом и невестой нельзя никому садиться или становиться. Пара должна держаться вместе, иначе не избежать ссор и измен.